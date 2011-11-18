Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne, “işgal meselesinin ileriye götürülmesi” ve “Türk propagandasıyla mücadele” için 1,3 milyon Euro ve ABD’deki bir şirkete, “Kıbrıs tanıtımı” için 1,3 milyon Euro olmak üzere, toplam 2,6 milyon Euro’luk bütçeyi Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne sunduğu bildirildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne, “işgal meselesinin ileriye götürülmesi” ve “Türk propagandasıyla mücadele” için 1,3 milyon Euro ve ABD’deki bir şirkete, “Kıbrıs tanıtımı” için 1,3 milyon Euro olmak üzere, toplam 2,6 milyon Euro’luk bütçeyi Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne sunduğu bildirildi. Fileleftheros gazetesi; “Aydınlatma: Yalınayak Diken Üzerinde” başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin de sadece ABD’de, propaganda için 12 milyon dolar harcadığını öne sürdü.

Gazete, Stefanu’nun, Türkiye’nin bir yıl önce, Euronews kanalında hissedar olduğunu ve kanalın merkezine muhabir göndererek, Euronews’un Türkçe yayın yapan kanalını oluşturduğunu kaydederek, bunun bilgi kaynaklarını etkilediğini savunduğunu yazdı. Habere göre Stefanu; Türkiye’nin bunu sadece Euronews’da değil, CNN kanalıyla da yaptığını, hatta El - Cezire kanalıyla da güçlü temasları olduğunu ve sahip olduğu 2 uyduyla tüm dünyaya haber yayımladığını ifade etti.

Hükümetin aydınlatma kampanyalarıyla ilgili olarak ise Stefanu, Basın ve Bilgilendirme Bürosu tarafından İngilizce dilinde DVD’ler ve yayınlar hazırlanıp dağıtıldığını, CNN kanalında haftalık 2,5 dakikalık program yapıldığını, yurtdışında yaşayan Rumlar için magazin programları hazırlandığını, günlük haber bülteni yayımlandığını ve Rum Haber Ajansı’nın İngilizce ve Türkçe olarak hazırladığı haberlerin, Basın ve Bilgilendirme Bürosu tarafından değerlendirildiğini söyledi. (GE/SEL)