Türk Kadınının Boyu Kısalıyor, Kilosu Artıyor!
Hacettepe Üniversitesi araştırmasına göre; Türk kadınları yaşlandıkça kilo alıyor. 40-49 yaşlarında obeziteyle mücadele eden kadınların ortalama 1,59 olan boyları da 2 cm kısalıyor
Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı ‘Beslenme Durumu’ araştırmasında kadınların yaşla birlikte kilo problemi yaşadığı görüldü. 8 bin 165 kadın üzerinde yapılan çalışmada kiloda artış boyda kısalma olduğu tespit edildi. Yaş grubuna göre kilo ve boy durumu farklılık gösterdi. 15-19 yaşlarındaki bireylerin boy ortalaması 1,59 cm iken orta yaş grubuna gelindiğinde boyların 1,57 cm’ye düştüğü kaydedildi. Boyları en kısa olan kadınların 40-49 yaşlarında olduğu ifade edildi. Bu yaş grubundakilerin boy ortalaması 1,56 olarak kayıtlara geçti.
ORTA YAŞ SONRASI KİLO ARTIYOR
Araştırmada kadınların 30’lu yaşlarından sonra obez olmaya başladığı görüldü. 15-19 yaşlarındaki kadınların yüzde 4,5’i obezken 30-39 yaşlarında bu oran yüzde 31,8’e çıktı. En fazla obezite ile mücadele eden kadınların 40-49 yaşlarında olduğu tespit edildi. 40-49 yaş grubundakilerin yüzde 51,1 oranında obez olduğu vurgulandı. Çalışma sonunda kadınların sadece yüzde 2,3’ü zayıf çıktı. Boy kısalığı ile kilodaki artışın nedeni dengesiz ve düzensiz beslenme olarak gösterildi.
DÜZENSİZ BESLENDİLER
Beslenmenin çocukluktan itibaren etkili olduğu vurgulandı. Araştırmada kadınların yüzde 62,7’sinin düzensiz beslendiği görüldü.
EN OBEZ EGE ÇIKTI
Kilo bölgelere göre farklılık gösterdi. Obezitede ilk sırada yüzde 32,6’yla Ege geldi. Onu sırasıyla yüzde 29,9’la Doğu Karadeniz, yüzde 29,8’le Akdeniz, yüzde 28’le Batı Marmara izledi.
Diğer bölgeler ise şöyle: yüzde 24,9’la Doğu Marmara, yüzde 25,1’le İstanbul, yüzde 19,5’le Batı Anadolu, yüzde 25,9’la Orta Anadolu, yüzde 21’le Kuzeydoğu Anadolu, yüzde 21,6’yla Ortadoğu Anadolu ve yüzde 26,8’le Güneydoğu Anadolu izledi.
ZENGİNLİK BOY UZATTI
Refah seviyesinin boy uzunluğunda etkili olduğu belirlendi. Maddi durumu iyi olanların boyları 1,60 cm oldu. Düşük gelirliler 1,56 cm olurken orta gelirli kadınların boyları 1,58 cm çıktı.
EN KISA BOYLU KADIN DOĞU KARADENİZLİ
En uzun kadına sahip bölge 1,61 cm’le Batı Anadolu oldu. Bunu 1,59 cm ile Batı Marmara ve 1,58’le Doğu Marmara takip etti. En kısa boylu kadın ise 1,56’yla Doğu Karadeniz Bölgesi’nden çıktı.
Türk Kadınının Boyu Kısalıyor, Kilosu Artıyor!