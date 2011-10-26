Türk F16'lar...

Türk F16 savaş uçaklarının pazar akşamı Kıbrıs’ın güneyinde “Lefkoşa FIR hattı” içerisindeki tatbikat yapan İsrail savaş unsurlarıyla çok yakın mesafede uçtukları iddia edildi.

Türk F16 savaş uçaklarının pazar akşamı Kıbrıs’ın güneyinde “Lefkoşa FIR hattı” içerisindeki tatbikat yapan İsrail savaş unsurlarıyla çok yakın mesafede uçtukları iddia edildi. Simerini gazetesi, Türkiye ve İsrail uçaklarının 30 milden az mesafede ve aynı yükseklikte uçtuğunu savundu.

Herhangi bir çatışmanın olmadığını kaydeden gazete, tatbikat devam ederken Tel Aviv’de alarm verildiğini de öne sürdü.

Gazete, İsraillilerin tansiyonu düşük tuttuğunu, ancak iki ülkenin hava kuvvetlerinin çok kısa zamanda yine karşı karşıya geleceğinin görüldüğünü, çünkü İsraillilerin verdiği NOTAM’a göre 27-28 Ekim tarihlerinde “Lefkoşa FIR”ı içerisinde yeni tatbikatların yapılacağını ileri sürdü.