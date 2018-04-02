Tüp Bebek Yöntemiyle Cinsiyet Belirlemek

Tüp bebek tedavisi bir çok ailenin bebek sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor, hangi cinsiyette bebek sahibi olmak istiyorsa onu da seçmelerine imkan sağlıyor. Preimplantasyon Genetik Tanı denilen bu yöntem aslında bir çok genetik hastalığın teşhisinde kullanılan bir yöntem. Standart tüp bebek yöntemine ek olarak uygulanan bu yöntem, embriyo anne adayına verilmeden önce incelenmesi işlemidir.

Tüp bebek yöntemi cinsiyet tayini yaptıracak çifte aynen uygulanır. Önce anne adayının yumurtalıklarını uyarmak ve daha fazla yumurta elde etmek için ilaç verilir. Bu sayede daha fazla yumurta elde edilir ve başarı şansı daha arttırılmış olur. Yumurtaların toplandığı gün eşin sperm vermesi ile laboratuvar ortamında tüp bebek işlemi yapılır. Döllenen yumurtaların gelişimi takip edilir. Embriyolardan örnek hücre alınarak incelenir. Eğer bu hücreler XX kromozomuna sahipse bebek kız, XY kromozomuna sahipse erkek olacaktır. Ailenin isteği doğrultusunda istenilen cinsiyetteki embriyo aileye transfer edilir ve gebeliğin oluşması sağlanır.

Halkın dilinde olan diğer cinsiyet belirleme yöntemleri hurafeden öteye gidemezken, tüp bebek ile cinsiyet tayini yöntemi %100 başarı sağlanan bilimsel bir gerçektir. Yeterli yumurta ve sperm elde edildiği taktirde, bu sperm ve yumurtaların sağlıklı olması koşuluyla kesin gerçekleştirilebilen bir yöntemdir. Türkiye'deki tüp bebek merkezlerinin yöntemelik gereği uygulayamadığı cinsiyet belirleme yöntemi, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezleri tarafından uygulanabilmektedir.