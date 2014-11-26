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Torununu Hastahaneye Yetiştirmeye Çalışırken Motorluyu Hastahanelik Etti

Gönyeli'de Çağaloğlu Petrol önündeki çemberde trafik kazası meydana geldi.

Torununu Hastahaneye Yetiştirmeye Çalışırken Motorluyu Hastahanelik Etti

Gönyeli'de Çağaloğlu Petrol önündeki çemberde trafik kazası meydana geldi.

26 Kasım 2014 Çarşamba 21:43
Torununu Hastahaneye Yetiştirmeye Çalışırken Motorluyu Hastahanelik Etti
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Torununu Hastahaneye Yetiştirmeye Çalışırken Motorluyu Hastahanelik Etti 

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli'de Çağaloğlu Petrol önündeki çemberde trafik kazası meydana geldi. Rahatsızlanan torununu Hastahaneye yetiştirmeye çalışan 44 yaşındaki Hacer Aydoğan yönetimindeki MC 400 plakalı araç motorluya çarptı . Çember üzerindeki trafik ışıklarında bir anlık dikkatsizlik sonucu , motorla paket servisi yapan Biçentürk Restoran çalışanı 25 yaşındaki Ahmet Kurt'a çarpan MC 400 plakalı araç sürücüsü Hacer Aydoğan motor sürücüsünün yaralanmasına sebeb oldu. 

YÜZÜNDE VE DİZİNDE YARALAR VAR 

Araç çarpması sonucu yaralanan motor sürücüsü Ahmet Kurt , ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Yüzünde ve dizinde oluşan kesiklere dikiş atılan Ahmet Kurt müşahade altında tutuluyor.



Son Güncelleme: 26.11.2014 21:56
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Biçentürk Kebapçağaloğlu PetrolMc 400Ahmet KurtGönyelide Motor KazasıLefkoşada Motor KazasıHacer Aydoğan
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