Yaşam:
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23 Aralık 2016 Cuma 18:06

Torun Büyütenlerin Ömrü Daha Uzun Oluyor

Torun Büyütenlerin Ömrü Daha Uzun Oluyor
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Torun Büyütenlerin Ömrü Daha Uzun Oluyor
Yapılan bir araştırma, torunlarının bakımını üstlenen yaşlıların daha uzun yaşadığını ortaya koydu

Araştırmacılar, torunlarını büyütenler ile büyütmeyenleri ve kendi çocuğu ya da torunu olmayan ancak çevrelerindekilere yardımcı olan yaşlılar ile olmayanları kıyasladı. 1990 ve 2009 yılları arasında Berlin Yaşlanma Çalışması tarafından toplanan veriler doğrultusunda 70 ila 103 yaşındaki 500'den fazla kişiyi incelendi.

Çalışmada, torunlarının bakımını üstlenenlerin yarısının, 1990 yılında yapılan ilk röportajdan on yıl sonra hâlâ hayatta olduğu kaydedildi. Torunlarının bakımını üstlenenlerin üstlenmeyen büyük ebeveynlerden daha uzun yaşadığına dikkati çeken araştırmacılar, bu tür faaliyetlerin yaşam sürelerine olumlu etki sağladığını belirtti.

BAŞKALARINA DUYGUSAL DESTEK SAĞLAMAK DA ÖMRÜ UZATIYOR

Öte yandan araştırmacılar, birilerine yardımcı olmanın olumlu etkisinin yalnızca aile içindeki yardımla sınırlı olmadığını ifade etti. Veriler, çocuğu olmayan ancak başkalarına duygusal destek sağlayan yaşlıların da yaşıtlarından daha uzun ömürlü olduğunu gösterdi.



 
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