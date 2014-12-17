'Topuklu Ayakkabı Giyenler Alfabe Egzersizi Yapsın'

Kadınlara estetik bir görünüm kazandıran topuklu ayakkabılar, bilinçsiz ve uzun süreli kullanımlarda ayak bileğinde incinme, bacak, diz ve bel ağrılarına neden olduğu gibi 'balerin hastalığı'na da yol açıyor. Topuklu ayakkabı giyiyorsanız ayağı dinlendirmenin en güzel yolu ise, alfabe egzersizi...



Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, topuklu ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

"Günümüz koşullarında özellikle iş yaşamındaki kadınların tercih ettiği topuklu ayakkabılar, estetik görünümün altında ayak ve vücut sağlığına zarar vermektedir. Ayak bileği incinmeleri, bacak, diz ve bel ağrılarına yol açmaktadır. Yüksek topuklu ayakkabı, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğuna göre ayakkabının seçiminde ayaklara en az zararı verecek olanın tercih edilmesi gerekir. Her adımda vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 50’si ayağın ön tarafına, yüzde 50’si de topuğa yüklenir. Ayakkabının topuğu ne kadar yüksek olursa ayağın önündeki yük de buna bağlı olarak artar.

5 CM'DEN FAZLAYSA DİKKAT!



5 cm yüksekliğindeki topukta normal yürüyüş bozulur. 7.5 cm’lik topuk yüksekliği ayaktaki yük ve basınç miktarını 7 kat artırır. Normal günlük aktivitelerde yüksek topuklu ayakkabı giyenler, gün içinde 6 km’den fazladan yürüyüş yapmış kadar ayaklarına ilave yük bindirir. Yüksek topuklu ayakkabı, ayaktaki ağrı ve şekil bozukluklarının yanı sıra diz ve bele de zarar verir. Denge çabuk bozulduğu için ayakta burkulma riski artar, ayak bileğindeki bağ ve eklemlerde zedelenmelere yol açar. İlave olarak bacak arkasındaki kas ve bağların kısalması, bacak ön ve yan bağlar ile kasların gerilmesi ve zorlanmasına neden olur.



TOPUKLU AYAKKABININ DA UYGUN OLANINI SEÇİN



Topuklu ayakkabı seçilirken topuk yüksekliğinin 3 santimetreye kadar olması ayakta herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Ancak 5 santimetreden fazla topuk yüksekliğine sahip olan ayakkabıların eğer ön kısım yükseltilmemiş olanları tercih edildiğinde, ayak bileğinin arka kısmının sıkışması ile ortaya çıkan “balerin hastalığı” oluşma riski artar.



Bunun yanında denge problemleri de ortaya çıkacağından yürürken ayak bileğinin burkulması hatta kırılması bile söz konusu olabilir. Bu nedenle yüksek topuklu ayakkabı giyerken rampa miktarının azaltılması için ön kısmı yükseltilmiş yani platformlu olanları tercih edilmelidir. Bu, topuk yükseltisini dengeleyerek balerin hastalığı başta olmak üzere ayak bileğinde ortaya çıkabilecek sorunları da azaltacaktır.



İŞTE TOPUKLU AYAKKABI GİYME KURALLARI!



- Yüksek topuklu ayakkabı mümkün olan en kısa sürede ayaktan çıkarılmalı.



- Eğer işe giderken giymek zorunda olanlar yanında topuksuz bir ayakkabı götürmeli ve masasına oturduğunda ayakkabısını değiştirmeli.



- İş yerine gidiş gelişlerde topuksuz ve rahat bir ayakkabı tercih edilmeli.



- İş yerindeki molalar esnasında bacak kasları esnetilmeli



AYAĞINIZLA ALFABEYİ YAZIN!



- Ayak, bacak, uyluk ve bel kaslarına yönelik esnetme ve germe egzersizleri yapılmalı.



- Topuklu ayakkabıların ayakta en kısa sürede kalacak şekilde kullanılması gerekir. Özel bir davet ya da toplantıda birkaç saat ayakta kalması söz konusu ise ayakkabıyı çıkardıktan sonra ılık su masajları ve egzersizler yapılmalı.



-Ayağın çevresi etrafında döndürülmesi ve alfabe egzersizleri de ayakların dinlendirilmesi için yararlıdır. Ayağın başparmağı ile A harfinden başlayarak alfabenin tüm harflerinin başparmak ile havaya çizilmesi, ayağın her yöne hareket etmesini sağlayacaktır.