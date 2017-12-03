Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Aralık 2017 Pazar 09:54

TIRNAK YİYENLER DİKKAT!

TIRNAK YİYENLER DİKKAT!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
 Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Tırnak yeme hastalığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir alışkanlıktır.

Tırnak yemenin başlıca nedenlerinin başında psikolojik sorunlar, stres, yanlızlık duygusu, kaygı, korku, hayal kırıklığı, sıkıntı ve dikkat eksikliği gelir.

Tırnak yemek sadece ellerin ve çirkin kötü görünümüne neden olan bir kötü alışkanlık değil aynı zamanda eğer devam edilirse tırnak, diş ve hatta diş etlerinizde de kalıcı hasarlar bırakabilen bir alışkanlıktır.

İTİCİ VE MİDE BULANDIRICI KINAMALARA MARUZ KALABİLİRSİNİZ

Tırnak yeme alışkanlığının fiziksel sonuçlarının yanı sıra olumsuz sosyal sonuçları da vardır. Bunların başında, insanların bu davranışı itici ve mide bulandırıcı bulması sonucu kınamaları ve terslemeleri gelir.

Alışkanlığın estetik durmaması ve olgun olmamayı temsil etmesinden dolayı da tırnak yiyen kişi sosyal dışlanmaya veya alaya maruz kalabilir. Bu dışlanma da, tırnak yeme alışkanlığını tetikleyecek, artan bir stres seviyesine yol açabilir.

GÖZ ARDI ETMEYİN

Tırnak yeme alışkanlığı pek çok kez kozmetik bir sorun olarak algılanır ve ciddiyeti göz ardı edilir. Ancak bu alışkanlık, psikolojik kökenlidir ve mutlaka tedavi için konunun uzmanı bir psikoloğa başvurulması gerekir. Psikoterapi, özellikle bilişsel davranışçı bir yaklaşım uygulandığında sorunu çözecektir. Ancak durumun ciddiyetine göre, uzman gerekli gördüğü takdirde, bir psikiyatrist ile görüşülerek ilaçlı bir tedavinin uygulanması da gerekebilir.

TIRNAK YEMEMEK İÇİN ÖNERİLER

1- Tırnaklarınızı her zaman kısa kesin ve törpüleyin. Ellerinizin bakımına dikkat etmek, tırnak yeme alışkanlığını azaltarak sizi güzel ve bakımlı tırnaklara sahip olma konusunda cesaretlendirecektir.

2- Stresli ya da endişeli olduğunuz zaman tırnaklarınızı yiyorsanız çözümün temeli stresi idare etmekte yatıyordur. Birçok insan ne yaptığının farkında olmadan tırnaklarını yiyor; acı bir tadı olan özel ojeler sürülürse engel olunabilir.

3- Tırnak yeme alışkanlığınızı unutmak için tüm enerjinizi başka alışkanlıklara harcayın. Bazı insanlar için, bu ellerini meşgul tutmak anlamına geliyor. Stres topuyla oynamak, tespih çekmek gibi başka bir tekrarlayan hareket, tırnak yemekten kurtulmanıza yardım edecektir.

4- Tırnaklarınızı temizleyin. Kirli olmaları da onları yemenin bir nedeni olabilir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Aşkın Gözü Bilimsel Olarak Da Körmüş’ ‘Aşkın Gözü Bilimsel Olarak Da Körmüş’
02 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 02 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bekarlara Kötü Haber! Kimse Bilmiyordu... Bekarlara Kötü Haber! Kimse Bilmiyordu...
EKMEĞİNİZİ SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN! EKMEĞİNİZİ SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN!
30 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Aşkın Gözü Bilimsel Olarak Da Körmüş’
‘Aşkın Gözü Bilimsel Olarak Da Körmüş’

Haberi Oku