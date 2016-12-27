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27 Aralık 2016 Salı 13:47

Tıp Tarihinde Bir İlk!

Ölen hastanın elini..

Tıp Tarihinde Bir İlk!
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Tıp Tarihinde Bir İlk!
Polonya'da doğuştan eli olmayan 32 yaşındaki adama el nakli gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Wroclaw Medical University'den Dr. Adam Domanasiewicz, doğuştan gelen vakaya nakil yapılmasının dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Polonya'da eli olmadan doğan Piotr isimli adama, hayatını kaybeden bir donörün eli nakledildi. Bütün hayatını sol eli olmadan geçiren 32 yaşındaki adama 13 saatlik operasyonla el nakli yapıldı. Genç adamın şimdilik sadece parmaklarını oynatabilmesine rağmen doktorlar, umutlu.
Daily Mail'de yayınlanan habere göre; operasyonu gerçekleştiren Wroclaw Medical University'den Adam Domanasiewicz, bu naklin dünyada bir ilk olduğunu söyledi. "Bu nörofizyoloji ve organ naklinde bir dönüm noktası çünkü şimdiye dek doğuştan gelen vakalarda nakil işleminin gerçekleştirilemeyeceği düşünülüyordu" diye konuştu. Operasyonun, belli organları olmadan doğan ve tek seçeneği protez olan binlerce insan için bir umut olabileceğini ekledi.

 
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