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THY uçağına yıldırım isabet etti

THY uçağına yıldırım isabet etti

16 Kasım 2018 Cuma 18:12
THY uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Kuveyt seferini yapmak için dün akşam havalanan yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü

Türk Hava Yılları'nın (THY), TK-772 sefer sayılı TC-JNS kuyruk tescilli Airbus A330 tipi yolcu uçağı dün akşam Kuveyt seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağa, havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

YAKIT BOŞALTTIKTAN SONRA İNDİ

DHA'da yer alan habere göre uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirirken, geri dönüş için izin istedi. Airbus 330 tipi uçak Bursa üzerinde havada tur atarak yakıt boşalttıktan sonra saat 00.25'te Atatürk Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

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