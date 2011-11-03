Theoharus Türkiye’de temaslarda bulunacak

Rum Ana Muhalefet Partisi DİSİ ile Avrupa Halk Partisinin AP’deki milletvekillerinden Eleni Theoharus’un, Parlamento bünyesindeki Çevre, Sağlık ve Gıda Güvenliği Komisyonuyla birlikte, Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacağı haber verildi.

Rum Ana Muhalefet Partisi DİSİ ile Avrupa Halk Partisinin AP’deki milletvekillerinden Eleni Theoharus’un, Parlamento bünyesindeki Çevre, Sağlık ve Gıda Güvenliği Komisyonuyla birlikte, Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacağı haber verildi. AP milletvekillerinin, TC Gıda ve Tarım Bakanı Mehdi Eker aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la temaslarda bulunacaklarını ya

zan Simerini, parlamento bünyesindeki komisyonun; TBMM çevre ve enerji komisyonlarıyla bir araya geleceğini de kaydetti. Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, yarın sabah AP milletvekilleriyle çalışma kahvaltısında bir araya geleceğini yazan gazete, AP milletvekilleri ile Türk yetkililer arasında yapılacak görüşmelerin konuları içerisinde; enerji ve özellikle de nükleer enerjiyle ilgili konular aynı zamanda Türkiye’nin Akkuyu’ya nükleer enerji santrali inşa etme kararı almasının bulunduğunu da ekledi.