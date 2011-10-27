Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Theoharus ile Anna Maria Bildt arasında anlaşmazlık

Rum tarafının Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekili Eleni Theoharus ile İsveç....

Theoharus ile Anna Maria Bildt arasında anlaşmazlık

Rum tarafının Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekili Eleni Theoharus ile İsveç....

27 Ekim 2011 Perşembe 12:22
Theoharus ile Anna Maria Bildt arasında anlaşmazlık
banner238

Rum tarafının Avrıpa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekili Eleni Theoharus ile İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt’in eşi, Avrupa Halk Partisi Milletvekili Anna Maria Bildt arasında, arka planda Türkiye’nin AB’ye katılımı konusu var olmak üzere; büyük bir anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Rum tarafının Avrıpa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekili Eleni Theoharus ile İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt’in eşi, Avrupa Halk Partisi Milletvekili Anna Maria Bildt arasında, arka planda Türkiye’nin AB’ye katılımı konusu var olmak üzere; büyük bir anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Rum gazetelerinden Fileleftheros, Rum ana muhalefet DİSİ ve Avrupa Halk Partisi milletvekillerinden Eleni Theoharus’un, dün gerçekleştirilen Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında “Türkiye Kıbrıs’a sahip olduğu müddetçe, AB’ye girmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandığını yazdı.

Haberde, Theoharus’un ofisinden yapılan açıklamada, Rum milletvekilinin “eski Rum Maliye bakanı Mihalis Sarris’in davasıyla ilişkili olarak, işgal altındaki bölgelerde gençlere tecavüz edilmekte olduğuna dair bir suçlamada bulunduğu” ifade edildi. Avrupa Halk Partisi’nin AP’deki milletvekillerinden Anna Maria Bildt’in bu görüşlere tepki gösterdiğini yazan gazete, Theoharus’un ofisinden yapılan açıklamaya dayanarak, Bildt’in Türk görüşlerini desteklemekle kalmayıp, Karma Parlamento Komisyonu’nun Türkiye için mahkeme olması gerekmediği şeklinde bir savunmada bulunduğunu ve suçlamalarla ilgili olarak kanıtlar talep ettiğini ekledi.

Bildt’in “bu salonda konuşurken, dürüstlükle konuşmamız gerekir” şeklinde bir ifade kullandığını kaydeden gazete, Theoharus’un ise bunun üzerine, “bu salonda konuşurken samimiyet ve açıklıkla konuştuklarını söylediğini ve Bildt’i dürüstlükle ilgili söylemini geri almaya çağırdığını” ifade etti. Haberde, Theoharus’un; gerek Türkiye gerek KKTC’den “ekonomik menfaate sahip olan kişilerin”; Karma Parlamento Komisyonu’ndan geri çekilmeleri gerektiğini söylediği de belirtildi. Fileleftheros haberi; “Theoharus Türk Dostu AP Milletvekiliyle Bozuştu... İsveç Dışişleri Bakanının Eşi Türkiye’yi Destekledi, Eleni Ekonomik Menfaatlerden Bahsetti” başlıklarıyla yayımlarken, Haravgi de habere “Avrupa Halk Partisi Milletvekillerinin Çatışması” başlığıyla yer verdi.

Haravgi haberinde, Theoharus’un, “Sarris davasıyla ilgili olarak, işgal altındaki bölgelerde gençlere tecavüz edilmekte olduğunu” iddia etmesinin; Theoharus ile Bildt arasında çatışma ve anlaşmazlık yaşanmasına sebep olduğunu kaydetti. Simerini gazetesi ise; “Komisyon Üçlü Görüşmeye Yatırım Yapmakta” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun bir kez daha, dün gerçekleştirilen Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısını “tekelinde bulundurduğunu” yazdı. Haberde, bahse konu toplantıda, Rum tarafının AP’deki milletvekillerinden Eleni Theoharus, Takis Hacıgeorgiyu, Antigoni Papadopulu, İsveç milletvekillerinden Anna Bildt, aynı zamanda Avrupa Komisyonu temsilcisinin yer aldığı kaydedildi.

Haberde, Avrupa Komisyonu temsilcisinin, AB’nin; “New York’ta gerçekleştirilecek üçlü zirve aracılığıyla; Doğu Akdeniz’deki gerilimin azaltılmasına yatırım yapmakta olduğunu söylediği” ifade edildi. Gazete, Yunanistan’ın AP’deki milletvekillerinden Yorgos Kumuçakos’un, Avrupa Komisyonu temsilcisine atfen, Komisyon’un son raporunda; Rum tarafının sözde MEB’inde gerçekleştirmekte olduğu doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak Türkiye’nin gerçekleştirdiği ileri sürülen “tehditlere” neden yer verilmediği sorusunu ortaya koyduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun, gerilimin azaltılması amacıyla New York’taki üçlü görüşmeye yatırım yapmakta olduğunun göründüğünü ileri süren gazete, Avrupa Komisyonu temsilcisinin “tehditler konusuyla ilgili birçok tartışma yapıldığını, iki toplum liderinin önümüzdeki hafta New York’ta bir araya geleceklerini; hem ilerleme sağlanacağını hem de gerilimin azaltılacağını” ifade ettiğini yazdı. Devamında, toplantıda sözü Antigoni Papadopulu’nun aldığını yazan gazete, Papadopulu’nun da ileri sürülen Türk tehditlerine ve raporda bu konuya ver verilmemesine değindiğini ekledi.

Habere göre, AKEL’in AP’deki milletvekillerinden Takis Hacıgeorgiyu ise konuşmasında, Türkiye’nin; Güney Kıbrıs AB dönem başkanlığını devraldığı zaman kendisiyle müzakere etmeyeceğini söylediğini; bunun ise Güney Kıbrıs’ın değil, AB’nin problemi olduğunu ve AB’nin bu konuda görüşünü belirtmesi gerektiğini savundu.

Haberde, Theoharus ile Bildt arasında yaşanan anlaşmazlığa da yer verildi.

Son Güncelleme: 27.10.2011 12:22
Anahtar Kelimeler:
İsveçMilletvekiliParlementoTheoharusAnnaMaira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim