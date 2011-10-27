Theoharus ile Anna Maria Bildt arasında anlaşmazlık

Rum tarafının Avrıpa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekili Eleni Theoharus ile İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt’in eşi, Avrupa Halk Partisi Milletvekili Anna Maria Bildt arasında, arka planda Türkiye’nin AB’ye katılımı konusu var olmak üzere; büyük bir anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Rum tarafının Avrıpa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekili Eleni Theoharus ile İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt’in eşi, Avrupa Halk Partisi Milletvekili Anna Maria Bildt arasında, arka planda Türkiye’nin AB’ye katılımı konusu var olmak üzere; büyük bir anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Rum gazetelerinden Fileleftheros, Rum ana muhalefet DİSİ ve Avrupa Halk Partisi milletvekillerinden Eleni Theoharus’un, dün gerçekleştirilen Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında “Türkiye Kıbrıs’a sahip olduğu müddetçe, AB’ye girmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandığını yazdı.

Haberde, Theoharus’un ofisinden yapılan açıklamada, Rum milletvekilinin “eski Rum Maliye bakanı Mihalis Sarris’in davasıyla ilişkili olarak, işgal altındaki bölgelerde gençlere tecavüz edilmekte olduğuna dair bir suçlamada bulunduğu” ifade edildi. Avrupa Halk Partisi’nin AP’deki milletvekillerinden Anna Maria Bildt’in bu görüşlere tepki gösterdiğini yazan gazete, Theoharus’un ofisinden yapılan açıklamaya dayanarak, Bildt’in Türk görüşlerini desteklemekle kalmayıp, Karma Parlamento Komisyonu’nun Türkiye için mahkeme olması gerekmediği şeklinde bir savunmada bulunduğunu ve suçlamalarla ilgili olarak kanıtlar talep ettiğini ekledi.

Bildt’in “bu salonda konuşurken, dürüstlükle konuşmamız gerekir” şeklinde bir ifade kullandığını kaydeden gazete, Theoharus’un ise bunun üzerine, “bu salonda konuşurken samimiyet ve açıklıkla konuştuklarını söylediğini ve Bildt’i dürüstlükle ilgili söylemini geri almaya çağırdığını” ifade etti. Haberde, Theoharus’un; gerek Türkiye gerek KKTC’den “ekonomik menfaate sahip olan kişilerin”; Karma Parlamento Komisyonu’ndan geri çekilmeleri gerektiğini söylediği de belirtildi. Fileleftheros haberi; “Theoharus Türk Dostu AP Milletvekiliyle Bozuştu... İsveç Dışişleri Bakanının Eşi Türkiye’yi Destekledi, Eleni Ekonomik Menfaatlerden Bahsetti” başlıklarıyla yayımlarken, Haravgi de habere “Avrupa Halk Partisi Milletvekillerinin Çatışması” başlığıyla yer verdi.

Haravgi haberinde, Theoharus’un, “Sarris davasıyla ilgili olarak, işgal altındaki bölgelerde gençlere tecavüz edilmekte olduğunu” iddia etmesinin; Theoharus ile Bildt arasında çatışma ve anlaşmazlık yaşanmasına sebep olduğunu kaydetti. Simerini gazetesi ise; “Komisyon Üçlü Görüşmeye Yatırım Yapmakta” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun bir kez daha, dün gerçekleştirilen Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısını “tekelinde bulundurduğunu” yazdı. Haberde, bahse konu toplantıda, Rum tarafının AP’deki milletvekillerinden Eleni Theoharus, Takis Hacıgeorgiyu, Antigoni Papadopulu, İsveç milletvekillerinden Anna Bildt, aynı zamanda Avrupa Komisyonu temsilcisinin yer aldığı kaydedildi.

Haberde, Avrupa Komisyonu temsilcisinin, AB’nin; “New York’ta gerçekleştirilecek üçlü zirve aracılığıyla; Doğu Akdeniz’deki gerilimin azaltılmasına yatırım yapmakta olduğunu söylediği” ifade edildi. Gazete, Yunanistan’ın AP’deki milletvekillerinden Yorgos Kumuçakos’un, Avrupa Komisyonu temsilcisine atfen, Komisyon’un son raporunda; Rum tarafının sözde MEB’inde gerçekleştirmekte olduğu doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak Türkiye’nin gerçekleştirdiği ileri sürülen “tehditlere” neden yer verilmediği sorusunu ortaya koyduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun, gerilimin azaltılması amacıyla New York’taki üçlü görüşmeye yatırım yapmakta olduğunun göründüğünü ileri süren gazete, Avrupa Komisyonu temsilcisinin “tehditler konusuyla ilgili birçok tartışma yapıldığını, iki toplum liderinin önümüzdeki hafta New York’ta bir araya geleceklerini; hem ilerleme sağlanacağını hem de gerilimin azaltılacağını” ifade ettiğini yazdı. Devamında, toplantıda sözü Antigoni Papadopulu’nun aldığını yazan gazete, Papadopulu’nun da ileri sürülen Türk tehditlerine ve raporda bu konuya ver verilmemesine değindiğini ekledi.

Habere göre, AKEL’in AP’deki milletvekillerinden Takis Hacıgeorgiyu ise konuşmasında, Türkiye’nin; Güney Kıbrıs AB dönem başkanlığını devraldığı zaman kendisiyle müzakere etmeyeceğini söylediğini; bunun ise Güney Kıbrıs’ın değil, AB’nin problemi olduğunu ve AB’nin bu konuda görüşünü belirtmesi gerektiğini savundu.

Haberde, Theoharus ile Bildt arasında yaşanan anlaşmazlığa da yer verildi.