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Televizyon kumandası yüzünden ağabeyini öldürdü

Kırıkkale'de B.K. (16), televizyon kumandası yüzünden kavga ettiği ağabeyi İ.B.K.'yi (18) bıçaklayarak öldürdü.

Televizyon kumandası yüzünden ağabeyini öldürdü

Kırıkkale'de B.K. (16), televizyon kumandası yüzünden kavga ettiği ağabeyi İ.B.K.'yi (18) bıçaklayarak öldürdü.

20 Kasım 2018 Salı 20:53
Televizyon kumandası yüzünden ağabeyini öldürdü

Olay, bugün Yaylaçık Mahallesi 331 Sokak´ta meydana geldi. Televizyon izleyen ve farklı kanallara bakmak isteyen İ.B.K. ile kardeşi B.K., kumanda yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla ağabeyi İ.B.K.´yi yaraladı. Aile bireylerinin çağırdığı ambulansla Kırıkkale İhtisas Hastanesi´ne kaldırılan İ.B.K., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

B.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Son Güncelleme: 20.11.2018 21:56
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