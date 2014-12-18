Televizyon Karşısında Uyuyakalanlara Müjde!

İngiltere'de iki öğrenci, televizyon karşısında uyuyakaldığınız anda televizyondaki programı kaydetmeye başlayan bir cihaz geliştirdi





İngiltere’de Ryan Oliver (15) ve Jonathan Kingsley (14) adlı öğrenciler tarafından geliştirilen ve bilekliğe benzeyen cihaz, televizyon karşısında uyuyakalanların izledikleri programları kaçırmamalarını sağlıyor.





Tıbbi tedaviler sırasına kullanılan nabız alıcılar sayesinde geliştirilen cihaz, televizyon karşısındaki kişinin kanındaki oksijen seviyesini fark ederek kişinin uyumak üzere olduğunu algılıyor ve programı kaydetmeye başlıyor. Kişi uyandığında kaydı durdurarak uyuduğu sırada kaydedilen programını izleyebiliyor.

Genç yetenekler tarafından geliştirilen cihaz, kişinin uyuyakaldığı anda programı kaydederken orada bulunan aile bireylerinin kanalı değiştirerek farklı bir program izlemesine de olanak sağlıyor.