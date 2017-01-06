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06 Ocak 2017 Cuma 15:47

Tek Yumurta İkizleri Aynı Erkekle Evleniyor

Tek Yumurta İkizleri Aynı Erkekle Evleniyor
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Tek Yumurta İkizleri Aynı Erkekle Evleniyor
Avustralyalı ikizler Anna ve Lucy DeCinque, beş yıl önce tanıştıkları “ortak” sevgilileriyle evlenmek istiyor.


Avustralya’da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizleri aynı erkekler evlenmeye karar verdi. Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, beş yıldır birlikte oldukları “ortak” sevgilileriyle evleneceklerini duyurdu.


30 yaşındaki ikiz kardeşler, “İkimiz de aynı adamla evlenmek istiyoruz. Adı, Ben. Aklımızı karıştıran çok şey var. Mümkün mü, yürür mü? Bilmiyoruz. Ancak ABD’nin Arizona eyaletinin Tuscon şehrinde evlenebileceğimizi öğrendik” dediler.


Müstakbel eşlerinin her şeyden iki tane almak zorunda olduğunu söyleyen ikizler, iki yüzük ve iki gelinlik istiyor. Kardeşler, “Ben zaten bize sürekli mücevherler alıyor” şeklinde konuştu.


İkiz kardeşlerle beş yıl önce Facebook’ta tanışan Ben ise, “Hayatımda ilk defa aynı anda iki kız arkadaşım oldu. Dürüst olmak gerekirse bu oldukça zorlayıcı bir şey, çünkü ikisine de tamamen eşit davranmak gerekiyor. Birisi için ne yapıyorsam diğeri için de aynı şeyi yapmak zorundayım” dedi.


Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ikizler, evlilik haberini Instagram’dan paylaştı. Nişan yüzüklerini gösteren fotoğrafı yayınlayan ikizler, “Aynı adamla evleniyoruz” notunu yazdı.

Yasal olarak evlenemezlerse, evlenebilecekleri günü bekleyeceklerini söyleyen ikizler, küçük çaplı bir törenle evlenmek istiyor.


İkizlerin aynı kişiyle evlenme haberine sosyal medyadan tebrik mesajları kadar eleştiri mesajları da yağdı. Kardeşler, ‘nefret mesajları’na “Yorumlarınızı kendinize saklayın” şeklinde karşılık verdi.


Bugüne dek pek çok dergiye ve TV kanalına röportaj veren kardeşler, yakında reality şov programına başlayacaklarını da duyurdu.

 
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