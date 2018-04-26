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Taş ocağında kaza, 1 ağır yaralı...

İş Kazası 26.4.2018 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Güngör'de faaliyet gösteren Gürdağ isimli taş ocağı içerisinde, Türkmenistan uyruklu Umytjan SAPAROV (E-31), yönetiminde bulunan kaya taşıma kamyonu ile kaza yaptı.

Taş ocağında kaza, 1 ağır yaralı...

İş Kazası 26.4.2018 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Güngör'de faaliyet gösteren Gürdağ isimli taş ocağı içerisinde, Türkmenistan uyruklu Umytjan SAPAROV (E-31), yönetiminde bulunan kaya taşıma kamyonu ile kaza yaptı.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:25
Taş ocağında kaza, 1 ağır yaralı...

İş Kazası 26.4.2018 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Güngör'de faaliyet gösteren Gürdağ isimli taş ocağı içerisinde, Türkmenistan uyruklu Umytjan SAPAROV (E-31), yönetiminde bulunan kaya taşıma kamyonu ile kaya taşıdığı sırada kontrolü kaybetmesi sonucu şantiye içerisinde bulunan yol ayrımına geldiği zaman toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmtir. Olayda ağır yaralanan Umytjan SAPAROV kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Son Güncelleme: 26.04.2018 22:59
Anahtar Kelimeler:
GüngörTaşOcağıKazası
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