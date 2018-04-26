Taş ocağında kaza, 1 ağır yaralı...

26 Nisan 2018 Perşembe 22:25
İş Kazası 26.4.2018 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Güngör'de faaliyet gösteren Gürdağ isimli taş ocağı içerisinde, Türkmenistan uyruklu Umytjan SAPAROV (E-31), yönetiminde bulunan kaya taşıma kamyonu ile kaya taşıdığı sırada kontrolü kaybetmesi sonucu şantiye içerisinde bulunan yol ayrımına geldiği zaman toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Olayda ağır yaralanan Umytjan SAPAROV kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Son Güncelleme: 26.04.2018 22:59