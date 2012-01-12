Suriye'nin Lazkiye Limanı'na gitmek üzere Rusya'nın St. Petersburg Limanı'ndan yola çıkan ve mühimmat taşıdığı gerekçesiyle yakıt ikmali için demirlediği Limasol Limanı'nda alıkonmasının ardından rota değiştirmesi üzerine yoluna devam eden "Chariot" isimli gemi hakkında Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'ne bilgi vermediği bildirildi.



Yeni rotasını Türkiye'nin İskenderun Limanı olarak belirleyen Chariot'un, Rum karasularından çıktıktan sonra uydu aracılığıyla takibine olanak tanıyan AIS sinyalini kapattığı için takip edilemeyen ancak Limasol'dan çıkış saati dikkate alındığında İskenderun'a bugün saat 13.00 civarında varması gerektiği belirtildi.



Rum gazeteleri, Chariot meselesini, RMMO deniz üssünde 11 Temmuz 2011'de meydana gelen patlamayla sonlanan "Monchegorsk" isimli Rus gemisi konusuyla benzerlik kurarak işledi ve Güney Kıbrıs sularından çıkışını bu çerçevede değerlendiren haberlere yer verdi.



Politis, "Chariot Kıbrıs'tan Uzak... Neyse Ki Bu Erken Gitti... Bu Sefer Kurtulduk!" başlıklı haberinde "sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" deyişini hatırlattı ve Rum yönetiminin Chariot'un taşıdığı mühimmat konusunda da aynı şekilde davranarak; geminin kısa sürede Güney Kıbrıs'tan uzaklaşması formülünü bulduğunu yazdı.



Rum yönetiminin, Westberg Ltd isimli armatör şirketi ikna ettiğini ve gemi kaptanının da rotasını Suriye'den Türkiye'nin İskenderun Limanı değiştirdiğini belirten gazete, dün öğle saatlerinde Limasol Limanı'nda yakıt ikmali yapılan geminin akşamüzeri demir aldığını ancak geminin bildirdiği rotayı izleyip izlemediği konusunun endişe yarattığını vurguladı.



Gazete, geminin mühimmat taşıdığının Rum gümrük memurlarınca saptanması üzerine AB'ın "geminin çıkışının yasaklanarak yüküne el konulması" talimatı verdiğini hatırlatarak, Chariot'un rota değişikliği yapmasının artık Avrupa Bakanlar Konseyi tarafından geçen ağustosta alınan yasaklama kararına tabi olmaması dolayısıyla AB'nin dış politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton'u da memnun ettiğini kaydetti.



Chariot meselesiyle Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli ve Rum gümrük makamlarının da müdahil olması dolayısıyla Maliye Bakanı Kikis Kazamias'ın ilgilendiğini, Başkan Dimitris Hristofyas'ın da sürekli bilgilendirildiğini belirten gazete, Kazamias'ın dün gece geç saatlere kadar ofisinde kaldığına işaret etti.



Haberde, Brüksel'le istişare görevini üstlenen Dışişleri Bakanlığı'nda da hareketli saatler yaşandığı, rota değişikliği sağlanması maksadıyla bir ara Lefkoşa'daki Rus büyükelçiliğiyle de irtibata geçilerek müdahalesinin istendiği belirtildi, detaylar aktarıldı.



TERAZİ AÇIKLARINDA AIS'İ KAPATIP RADARDAN KAYBOLDU



Haberlere göre Chariot, yakıt ikmalinin ardından saat 13.00'te demir aldı. Ancak Zigi (Terazi) açıklarında seyrederken, sinyal vermeyi (AIS) kesmesi soru işaretlerine neden oldu.



Simerini, "Türkiye'ye Gitmek Üzere Ayrıldı, Radardan Kayboldu... İstenmeyen Gemi Chariot Başka Yere Gidiyor" başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rus gemisinin dün yaşanan diplomatik korku filmi ve yoğun perde gerisinin ardından rota değiştirmesi sağlanarak Limasol Limanı'ndan demir aldığını yazdı.



Chariot'un St. Petersburg Limanı'ndan 9 Aralık'ta ayrıldığını ve önceki akşam yakıt ikmali için Limasol açıklarına yanaştığını belirterek mühimmat taşıdığının saptanmasının ardından meydana gelenleri kısaca anlatan gazete, çıkışına izin verilmesinin ardından geminin saat 17.00 sularında AIS sistemini kapatarak sinyal vermeyi durdurduğu ve rotasının takibini engellediğini belirtti.



AB'NİN TALİMATINA RAĞMEN, ARMATÖR ŞİRKETE BEYAN DEĞİŞTİRTİP ÇIKIŞINI SAĞLADILAR



Alithia da, "Panik İçerisindeki Devletten Kaba Taslak İcraatlar... Bir Geminin Yolculuğu... 'Yükün Sıkışık Olması Dolayısıyla Kontrol Yapmadık'" başlığıyla manşetten verdiği haberini 6 sayfaya yayarak geniş şekilde işledi.



Gazete, Rum yönetiminin Chariot'un çıkışına izin vererek AB'ye karşı ifşa olduğunu, Suriye'ye silah ambargosu uygulayan Avrupa Birliği'ne bilgi vermeyip bu beladan kurtulmak için yoğun perde gerisi hareketlerde bulunduğunu yazdı.



Rum yönetiminin Catherine Ashton'un, çıkışına izin verilmemesi ve yüküne el konulması talimatını uygulamak yerine Chariot'un armatör şirketine rota değiştirmesi telkininde bulunduğunu belirten gazete, özetle şu detayları verdi:



"Panik içerisinde olan hükümet bir an önce Chariot'un çıkış yapması ve bu beladan kurtulmanın yollarını aradı. Ancak Chariot'un çıkışına izin verilmesi kolay değildi. İlk başta gemi Rus gemisiydi ve Rus mühimmatı taşıyordu, bu nedenle hassas ve dikkatli icraat gerektiriyordu. Dahası Kıbrıs bir AB üyesi olarak Suriye'ye gidecek silah ve mühimmat taşıyan gemileri bağlamakla yükümlüydü. Geçen mayıs itibarıyla AB'nin bu yönde bir talimatı vardı, Kıbrıs da şerh koymasına karşın kararın altına imza atmıştı.



AB OLAY MEDYAYA SIZDIKTAN SONRA ÖĞRENDİ



Hükümetin olay hakkında AB'yi bilgilendirmeye hiç niyeti yoktu. Brüksel'in bilmediği bir şeye tepki de göstermeyeceğini hesap etti. AB'nin mühimmata el konulması ve Suriye'ye hiç ulaşmaması talimatı vereceği kesindi. Ancak hesapları, olayın dün gece medyaya sızmazı ile bozuldu. Ancak yine de Suriye'ye gidecek mühimmatı tuttuğu konusunda Avrupa'ya bilgi vermeyi düşünmedi. Hem de, Avrupa Birliği'nin, mesele basına sızdıktan sonra Kıbrıs'taki AB temsilciliğinden öğreneceği ortadayken...



Önceki gece cereyan eden yoğun perde gerisinde hükümet iki istikamette hareket etti. Önce, geminin beyanını değiştirip Suriye dışında başka bir varış yeri göstermesi için armatör şirket nezdinde girişimde bulunuldu. Ardından da Başsavcılık'tan gemiye verilecek çıkış izninin meşru olması yöntemleri açısından ilgili Avrupa tüzüğüyle ilgili görüş istendi. Başsavcılık görüşü sadece, Brüksel'in sonradan sorun çıkarması halinde elde meşru bir argüman olması içindi.



Sonuçta armatör şirket beyanını geminin varış yeri olarak İskenderun (Lazkiye değil) olarak değiştirdi ve Chariot'un yola çıkmasına izin verildi. Ancak hikaye burada bitmedi, çünkü hükümet şu anda AB'nin 'üzüntülerini' bildirmesini bekliyor.



Brüksel'de halen, Chariot'un mühimmat yükünü İskenderun'da teslim edeceğinden kimsenin emin olamayacağı ve hatta rota değiştirmeyip başka bir isim ve başka bir beyanla Suriye'ye gideceği konuşuluyor. Bu mesele 'barut kokuyor' ve AB'de Mari'deki patlamaya neden olan önceki icraatlarından dolayı Kıbrıs hakkında olumsuz bir görüntü yaratıyor."



Fileleftheros, "Yük Alelacele Uzaklaştırıldı" başlıklı haberinde, Chariot'u ne sularında tutmak ne de yüküne el koymak isteyen Rum yönetiminin, Suriye'ye değil Türkiye'ye gideceği taahhüdünde bulunan Rus gemisinin çıkış yapmasına izin verdiğini; Türkiye'ye doğru yola çıkan geminin daha sonra izini kaybettirdiğini yazdı.



Haravgi haberi "Rus Gemisi Rota Değiştirmesi Sağlandıktan Sonra Demir Aldı" başlığıyla aktardı.