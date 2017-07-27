'Su İçsem Yarıyor' Diyorsanız Dikkat!

Sürekli diyet yapıyor ve tüm çabalarınıza rağmen kilo veremiyorsanız, kilolarınızın sebebinin insülin direncinin olabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, “İnsülinin görevi kan şekerini düşürmektir. Kilo alımı arttıkça vücut kan şekerini dengede tutmak için çok fazla insülin salgılamaya başlar. Bu duruma insülin direnci denir. Böylece kandaki şeker miktarı yükselerek diyabet ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kişi kendini sürekli aç hisseder” dedi.Diyabetin en büyük nedenlerinden olan insülin direnci, kalp-damar yolu hastalıkları, obezite ve hipertansiyon hastalıklarının temelini oluşturuyor. Yaşam kalitesini bozan bu hastalık aynı zamanda kilo vermeyi de zorlaştırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, “İnsülin, midenin alt kısmında bulunan pankreas bezinin ürettiği bir hormondur. İnsülinin görevi kan şekerini düşürmektir. Kilo alımı arttıkça vücut kan şekerini dengede tutmak için çok fazla insülin salgılamaya başlar. Bu duruma insülin direnci denir. Böylece kandaki şeker miktarı yükselerek diyabet ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kişi kendini sürekli aç hisseder” dedi.Pankreastan salgılanan fazla insülinin kalp hastalıklarına neden olabildiğini anlatan Uzman Dr. Ziya Ömer, “İnsülin direnci olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski artmaktadır. Dünyada en fazla ölümün kalp hastalıklarından olduğu düşünülürse bu hastalığa daha ciddi yaklaşmalıyız. Özellikle bayanlarda daha sık görülen bu hastalık 40-60 yaş arasında ortaya çıkıyor. Hazır gıdaları fazla tüketen gençlerde insülin direncine rastlanabiliyor” diye konuştu. Yüksek insülinin kişiyi acıktırdığını ifade eden Uzmanı Dr. Ömer, karbonhidratlı ve şekerli gıda yeme hissini oluşturduğunu, bunun sonucunda kilo sorunları ve çözülmemesi halinde obezitenin ortaya çıktığını belirtti. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, “Hastaların sağlığına kavuşabilmesi için düzenli bir diyet uygulaması ve düzenli beslenme alışkanlığı edinmeleri gerekiyor. Bu kişiler düzenli spor yapmayı alışkanlık haline getirmelidir. Kilo vererek insülin direnci ortadan kaldırılabilir. Bunun dışında insülin direncini yenebilmek için ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir” dedi.