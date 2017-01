Spor Salonuna Gidemiyorsanız, Otobüs Durağına Gidin!



Kış mevsiminin huzursuzluğu, karanlık günleri, ilik kurutan soğuğu yetmezmiş gibi, bir de sıkıntıdan yedikçe yedirir, habire kilo aldırır.Eğer bugün bere takmanın bile yakıştığı o ‘cool kadınlar’dan değilseniz, her sabah kalktığınızda “Ne olur bugün hava güneşli olsun” diyorsanız ve bu temenniniz bir türlü gerçekleşmiyorsa, o kadar da üzülmeyin. Size hiç kimseden duyamayacağınız kadar büyük bir müjdemiz var: Son yapılan bilimsel araştırmalara göre, soğuk havada öylece durmak bile kilo verdiriyor!Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nden bilim adamları, Endokrinoloji ve Metabolizma Eğilimleri dergisinde “düzenli olarak soğuk havaya çıkmanın” enerji tüketimini artırmak için sağlıklı ve sürdürülebilir bir alternatif olduğunu yazdı.İnanmayacaksınız ama sadece titremek bile, metabolizma hızını 5 katına çıkarıyormuş! Ama merak etmeyin kimse sizden titremenizi beklemiyor, neyse ki bu kadarına hiç gerek yok. Dr. Wouter van Marken Lichtenbelt ve meslektaşları, sadece ‘hafif soğukta’ kalmanın yeterli olduğunu söylüyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Aslında mantık çok basit: Bedenimiz bizi sıcak tutmak için enerji yakıyor. O kadar…“Genç ve orta yaşlı insanların çoğu hafif soğuk havaya çıktıklarında NST oranı yaklaşık yüzde 30 artar” diyor uzmanlar. Türkçesi, durduk yere bol bol kalori yakıyorsunuz!“Ofislerdeki sıcaklık, çalışanların istekleri doğrultusunda ayarlanıyor. Halbuki dünyaya göre ayarlanmalı. Sıcaklık ayarlamalarının dengesizliği yüzünden insanlar obezite gibi hastalıklar geliştirmeye eğilimli olabilir. Ayrıca ani sıcaklık değişikliklerine karşı savunmasız hale geliyorlar” diyor doktorlar.Anlayacağınız vücudumuzu her zaman sıcak tutmamız gerekmiyor. Evinizin veya ofisinizin sıcaklığının mevsimlere göre değişmesine izin vermeniz şart.Commonwealth Üniversitesi’nden bir profesör olan Dr. Francesco Celi, New York Times’a verdiği demeçte, “Spor salonuna gidemiyorsanız, otobüs durağında durun” demişti. Demek ki adamın bir bildiği varmış! İşte bugün bilimsel olarak da kanıtlandı…Gerçi neden otobüs durağı olması gerektiğini bilmiyoruz. Buna benzer soğuk günlerde yatağımızın içi bile hafifçe soğuk olabiliyor.