Sondaj'da son aşama

Rum tarafının sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde bulunan 12. parselde araştırma sondajları yapmakta olan Noble Energy şirketine ait platformun (Homeros), sondajın son aşamasına geçtiği ve sondaj makinesinin deniz dibinin altındaki 3 bin 500 metreye yaklaşmakta olduğu bildirildi.

Rum basını “Sondaj Makinesi Son Aşamada... ABD’nin Denizaltılara Karşı Kullanılan Uçakları Bölgede” başlıklı haberinde, sondajın son yüz metresinin de dengelenmesiyle birlikte; sondaj kuyusunun içerisinde yeni ölçüm işlemleri yapılmakta olduğunu haber verdi.

Sondajla ilgili zaman takvimlerine bakıldığında, sondajın ve testlerin tamamlanması için 11 iş günü daha gerektiğini kaydeden rum basını, deneme sondajının tamamlanmasının akabinde ne olacağıyla ilgili soru işaretleri bulunduğuna işaret etti.

Noble Energy şirketinden üst düzey bir yetkilinin, bugünlerde Güney Kıbrıs’ta bulunacağını anımsatan rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın platform ziyaretinin de muhtemel olduğunu kaydetti.

Platformda Hristofyas’ı karşılamak için her şeyin hazır olduğunu ifade eden rum basını, elde ettiği bilgilere dayanarak, “Homeros” olarak adlandırılan platforma hizmet veren helikopterin geçtiğimiz Perşembe akşamı küçük bir teknik problem yaşadığını ve geriye dönene kadar, birkaç saat platformda kaldığını belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’in bu hafta içerisinde Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin akabinde, Rum hükümetinin, İsrailli Delek şirketinin; Noble’nin 12. parselde sahip olduğu hakların yüzde 30’unu satın alma talebini gözden geçirmeyi hızlandırmakta olduğunu da kaydeden rum basını Perez’in Güney Kıbrıs ziyareti esnasında, Rum tarafında bulunan İsrailli Delek şirketinin başkanının, bu kez Güney Kıbrıs’tan memnun bir şekilde ayrılmış göründüğünü, Delek şirketinin talebinin kısa zaman içerisinde Rum bakanlar kurulu tarafından gözden geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

Bu arada, elindeki bilgilere dayanarak “Lefkoşa FIR Hattı’ndaki Türk tahriklerinin son günlerde önemli ölçüde azaldığını” aktaran rum basını, kritik olayların kayda geçirilmediğini belirtti.

Amerikan savaş uçaklarının, Kıbrıs’ın güneyi ve güneydoğundaki varlıklarının artmakta olduğunun görüldüğünü kaydeden rum basını, deniz altı tespit etme olanaklarına sahip olan ABD hava kuvvetlerine bağlı bir uçağın, belirli aralıklarla geniş bölgede uçmakta olduğunun gözlemlendiğini ekledi.