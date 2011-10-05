SONDAJ MAKİNESİ TUZ TABAKASINA ULAŞTI

MİHALİS İKONOMİDİS: “KIBRIS AVRUPA’NIN EN ZENGİN ÜLKESİ OLACAK”

NOBLE İLE YAPILAN ANLAŞMAYA RUM PARTİLERDEN İLGİ YOK

PİRİ REİS MAĞUSA LİMANINDA... “NORVEÇ GEMİLERİ AKAMA AÇIKLARINDA, TÜRK DENİZALTILARI DA BÖLGEDE” İDDİASI...

Amerikan Noble şirketinin “Afrodit” olarak isimlendirilen 12. parsel’deki sondaj çalışmalarının devam ettiği, sondaj makinesini tuz tabakasına vardığı ifade edildi.

Haravgi gazetesi, “Doğal Gazla İlgili İlk Bulgular Aralık Ayı Başında... Noble’nin Sondaj Makinesi Tuz Tabakasına Ulaştı” başlıklarıyla yayınladığı habere, 12. parseldeki sondajın problemsiz bir şekilde devam ettiğini yazdı ve Ticaret, Sanayi, Turizm Bakanı Andoniadu Kiriaku’nun açıklamalarına yer verdi.

Kiriaku dün yaptığı açıklamada, 12. parselde hidrokarbon yatakları olup olmadığının belirlenmesine yönelik ilk bulguların aralık ayı başında ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Çalışmaların olağan şekilde devam ettiğini dile getiren Kiriaku, şirketin sondajın emniyete alınmasına yönelik çalışmalarından dolayı küçük bir ara olduğunu, sondaj çalışmalarının bugünden itibaren devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Şu an deniz tabanının bin metre kadar altında olduklarını ancak bunun her gün değiştiğini dile getiren Rum bakan, 18 Eylül’de başlayan sondaj çalışmalarının ardından 73 günün sonunda deniz tabanının 4 bin metre kadar altına ulaşmaları gerektiğini belirtti.

Aralık ayı başında ilk bulgulara ulaşacaklarını yineleyen Kiriaku, olumlu bulgulara ulaşmaları halinde miktarın belirlenmesi için değerlendirme sondajları yapılacağını kaydetti.

Çalışmalar sırasında Türkiye tarafından taciz olmadığına ilişkin soruya karşılık ise Kiriaku, ilgili şirketin “çalışmaların engelsiz bir şekilde devam ettiğine” dair ifadesine atıf yaptı.

Kiriaku, platformdaki çalışmaları olumsuz etkileyecek bir şey olmadığını ekledi.

KASİNİS: “SONDAJ TUZ TABAKASINA ULAŞTI”

Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis de gazeteye açıklamasında, sondaj çalışmalarının olağan şekilde devam ettiğini söyledi.

Sondaj makinesinin deniz altında tuz tabakasına ulaştığını dile getiren Kasinis, sondajın emniyete alınması çalışmalarının ardından kısa zaman içerisinde daha derine ilerleyeceğini kaydetti.

Mevcut aşamada tabakaların analiz edilmesi amacıyla numuneler alındığını dile getiren Kasinis, bunun sondaj daha derine ulaştığında yapılacağını ekledi.

İKONOMİDİS: “KIBRIS AVRUPA’NIN EN ZENGİN ÜLKESİ OLACAK”

“Denizci Kıbrıs 2011” toplantısı çerçevesinde açıklamalarda bulunan Houston üniversitesi öğretim üyelerinden Mihalis İkonomidis ise, “doğal gazın tespiti ve bundan ekonomik anlamda yararlanılmasından sonra adanın Avrupa’nın en zengin ülkesi olacağını” söyledi.

Rum haber ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, eldeki tüm bulguların, MEB içerisinde büyük miktarda doğal gaz yatakları olduğu yönünde olduğunu dile getiren İkonomidis, sondajın devam ettiği 12. parseldeki maden yatağının İsrail’deki Leviathan parselindeki maden yatağından en az 50 kat daha büyük olduğunu anlattı.

Hidrokarbonun tespit edilmesinin ardından yapılacaklarla ilgili planlama eksikliği bulunduğundan da söz eden İkonomidis, doğal gazdan ekonomik anlamda yararlanılmasıyla ilgili tüm faaliyetleri koordine edecek bir birim kurulması gerektiğini ifade etti.

Başka bir soruya karşılık, Kıbrıs’ın enerji merkezi haline gelebileceğini söyleyen Ikonomidis, Kıbrıs’ın konumunun Avrupa için çok önemli olacağını dile getirdi.

“Denizci Kıbrıs 2011” toplantısının “Enerji” başlıklı oturumunda da konuşan İkonomidis, doğal gazın tespiti ve bundan ekonomik anlamda yararlanılmasının, “Kıbrıs’ı”; enerji alanında gelişmiş ülkelerin seçkinleri arasına koyacağını ifade etti.

“Kıbrıs’ın kişi başına düşen gelirinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde 70 oranında artacağını ve Kıbrıs’ın Avrupa’nın en zengin ülkesi olacağını” savunan İkonomidis, hidrokarbonun ana enerji kaynağı olmaya devam edeceğini ve yakın gelecekte başka alternatif çözümler bulunmadığını söyledi.

Haber Simerini gazetesinde ise “Denizimiz Euro’ları Karaya Vuracak... Profesör Mihalis İkonomidis Çok İyimser Değerlendirmelerde Bulundu- Enerji Alanının Seçkinleri Arasında- İlk Haberler Aralık’ta” başlıklarıyla yer aldı.

Alithia ise “Avrupa’nın En Zenginleri Olacağız... İkonomidis: Doğal Gazdan Faydalanılması 10 Yılda Kıbrıs’ın Kişi Başı Gelirini Yüzde 70 Artıracak” başlıklı haberinde, İkonomidis ile Rum Ticaret Bakanı Kiriaku’nun açıklamalarına yer verdi aynı zamanda Piri Reis araştırma gemisinin ikmal için Mağusa limanında bulunduğunu yazdı.

“SİYASİ PARTİLERDEN NOBLE İLE YAPILAN SÖZLEŞMEYE İLGİ YOK”

Gazete yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde ise, hiçbir siyasi partinin Rum hükümetinin Amerikan Noble şirketi ile yaptığı sözleşmeyi incelemek için şu ana kadar ilgi göstermediğini yazdı ve Mari’deki deniz üssünde yaşanan patlamayla ilgili hazırlanan rapor konusunda yaşanan gelişmelerin dikkatleri başka yöne çektiğini belirtti.

Rum hükümeti tarafından gizli olarak addedilen bu sözleşmenin bir nüshasının geçtiğimiz perşembe günü Meclis’e gönderildiğini yazan gazete, nüshanın sızmaması için Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun direktifiyle bunun hemen Meclis Genel Müdürünün ofisine kilitlendiğini belirtti.

“PİRİ REİS MAĞUSA’DA, NORVEÇ GEMİLERİ AKAMA’NIN AÇIKLARINDA, TÜRK DENİZLATILARI DİLEK YARIMADASI BOĞAZINDA”

Fileleftheros gazetesi ise “Kıbrıs MEB’i İçerisinde Araştırmalar- Piri Reis Mağusa’da, Norveç Gemileri Akama Açıklarında- Türk Denizaltıları Dilek Yarımadası Boğazında- 12. Parseldeki Çalışmalar Yeniden Başlıyor” başlıklı haberinde, Piri Reis araştırma gemisinin dün sabahtan itibaren Mağusa limanında bulunduğunu ve önümüzdeki hafta yeniden araştırmalara geri dönmesinin beklendiğini yazdı.

Türkiye tarafında kiralanan Norveç araştırma gemisi “Bergen Surveyor”un, Kıbrıs-Yunanistan-Mısır arasındaki bölgenin istikametinde dün Akama’nın 50 deniz mili batısında bulunduğunu öne süren gazete, bir Türk denizaltısının ise geçtiğimiz cumartesi Dilek yarımadası (Mykale) boğazını geçerken tespit edildiğini öne sürdü.

Türkiye Liman Başkanlığına bağlı bir devriye gemisinin denizaltıya eşlik ettiğini yazan gazete, Yunanistan’a ait iki geminin Türk devriye botları ile denizaltıyı yakından takip ettiklerini belirtti.

Türk denizaltısının güneye yöneldiğini iddia eden gazete, Türk devriye botu ile Yunan gemisinin uzun bir süre boyunca denizaltıyı izlediklerini ekledi.

Politis ise “Kalmak İçin Geldi... Piri Reis İkmal İçin İşgal Altındaki Mağusa’da” başlıklı haberinde, Piri Reis gemisinin dün ikmal için Mağusa limanına geldiğini yazdı ve Türk yetkililerin konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Türkiye hesabına faaliyet gösteren iki Norveç araştırma gemisinin dün Akama açıklarında çalışmalarına devam ettiğini ileri süren gazete, askeri açıdan ise iki Türk denizaltısının dün Kıbrıs’ın çevresinde bulunduklarını öte yandan bir Türk savaş gemisinin de platformdaki çalışmaları uzaktan izlediğini ekledi.