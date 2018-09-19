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SOKAKTA KEDİ TOPLAYAN KADIN: “DÖNER YAPIP, SURİYELİLERE SATIYORUM”

SOKAKTA KEDİ TOPLAYAN KADIN: “DÖNER YAPIP, SURİYELİLERE SATIYORUM”

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:25
SOKAKTA KEDİ TOPLAYAN KADIN: “DÖNER YAPIP, SURİYELİLERE SATIYORUM”

İstanbul’da bir kadın sokak kedilerini toplayıp, bilinmeyen bir yere götürmeye çalıştı. Kadının fileyle kedileri topladığını gören mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Çevredekilerin iddiasına göre, kedileri toplayıp sürükleyerek başka bir yere götüren kadın hayvanlara işkence ediyordu. Show Haber’de yer alan habere göre, olayı fark edenler kadına kedileri nereye götürdüğünü sordu.

“DÖNER YAPIP SURİYELİLERE SATIYORUM”

Kadının ‘Size hesap mı vereceğim. Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum’ diye karşılık vermesi üzerine tartışma büyüdü. Kedileri bir yandan aracına taşıyan kadın diğer yandan da çevredekilere hakaret etmeye başladı.

KEDİLERE BİLİNMEYEN BİR MADDE ENJEKTE ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Kendisine kimlik soranlara önce belediye çalışanıyım diyen kadın daha sonra İngilizce öğretmeni olduğunu iddia etti. Ayrıca kadının kedilere bilinmeyen bir madde enjekte ettiği ileri sürüldü.

TARTIŞMA ANI KAMERADA

Mahalleli ile gizemli kadın arasındaki tartışma anı cep telefonu kamerası ile bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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