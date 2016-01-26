Soğukta Sigara Kullanımına Dikkat!



Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (FTR) Öğretim Görevlisi Dilek Yamak, soğuk havalarda sigara kullanımının astım şikayetlerini arttırdığını söyledi.



HKÜ Öğretim Görevlisi Dilek Yamak, astım hastalarının soğuk havada sigara içmesinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Astımın tetikleneceği ortamlardan uzak durulması konusunda uyaran Yamak, "Astımlı iseniz ve sigara içmiyorsanız bol sigara dumanı bulunan toplu yerler ve hatta evinizin bir odası sizi sıkıntıya sokabilir. Bu durumda size pasif içici (ikinci el içici) denir ve astımınız tetiklenir. Eğer odanızı havalandırmak istiyorsanız, Ozon’un zararlı etkilerini azaltmak için sabah erken saatlerde odanızı havalandırmalısınız. Kış aylarında bir odada kapalı kaldığınızda akarlar, tozlar, şömine ateşi, soba dumanı ve sigara dumanı astım ataklarını ortaya çıkarır veya şiddetlendirir.Soğuk havada dışarı çıkmak, bu havayı solumak ve bu ortamda sigara içmek ölümcül etkide bulunabilir. Artan soğuk nedeniyle kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirilmesi, artan soğuk nedeniyle kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirilmesi, yakıtlardan çıkan kirleticiler, ev tozları, sigara dumanı, grip - nezle gibi viral enfeksiyonlar astım krizinin ortaya çıkmasını ve alevlenmesini kolaylaştırır”dedi.



Yamak, astım hastalığı olan kişilerin sigara içmesinin özellikle akciğerlerinde kalıcı ciddi hasarlara yol açabileceğini hatırlatarak, "Sigara dumanı solunum yollarını irrite eder. Solunum yolunun şişmesine, daralmasına ve yapışkan bir mukus ile dolmasına sebep olur. Aynı bulgular astım krizlerinde de tespit edilir. Yoğun sigara dumanı bulunan ortamlarda daha sık ve daha ciddi astım krizleri ortaya çıkar. Bu alevlenmeler çok şiddetli olursa, kontrol edilmesi çok güç olabilir. Eğer sigara içilen bir ortamda bulunuyorsanız, bu ortamdan ayrılmak astımınızın iyileşmesine katkı sağlar” dedi.



Sigarayı bırakmak için önemli sebepler olduğunu söyleyen Dilek Yamak, "Sigara içimi uzun süreli kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir. Geceleri öksürüğe sebep olarak rahatsız uyumanıza sebep olur.Fiziksel aktivitelerde performansınızı düşürür.En kötüsü sigara size çok şiddetli astım atakları ile acil servise gitmeye zorlar" diye konuştu.







PASİF İÇİCİLİK TEHLİKESİ



Sigara kullanmamasına rağmen yoğun sigara dumanı altında kalan kişilerle ilgili risk unsurlarını da anlatan Dilek Yamak,



astım hastalarının çok gerekmedikçe soğuk havalarda dışarı çıkmamaları, toplu ve kapalı alanlarda kalmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yamak, "Ev içinde sigara içiminin yasaklanması ve ilaçların düzenli alınması gerekmektedir. Dış ortamda hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde gereksiz aktivitelerden kaçınılmalı, evin pencereleri kapalı tutulmalı, evde sigara içilmemeli ve dışarı çıkılmamalıdır” ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 26.01.2016 20:47