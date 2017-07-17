SİVRİSİNEK ISIRIĞINA DİKKAT!

Sivrisinekler çoğalabilmek için başka canlıların kanına ihtiyaç duyarlar.

Genellikle Dere kenarlarında ve küçük su birikintilerinin olduğu yerlerde yaşayan bu canlılar, insanları ısırdıkları zaman çeşitli enfeksiyon riskleri oluşturabilirler. Peki, Sivrisinek ısırığı nasıl geçer, sivrisinek ısırıkları leke yapar mı, sivrisinek ısırığı zararlı mıdır diyorsanız tüm cevapları bu yazımızda bulabilirsiniz.Sivrisinekler genellikle yeşil alanların ve nemin ve suyun bol oldukları bölgelerde yaşarlar. Ancak bu canlılar insanların kanıyla beslenebildikleri için çoğalmaları bir hayli kolay olur.Bu nedenle hemen hemen her yerde karşımıza çıkabilirler.Sivrisinekler, kanatlı ve uçabilen hayvanlar oldukları için aynı zamanda insanları ısırdıklarında enfeksiyon taşıyabilmeleri oldukça kolaydır.Bu nedenle sivrisinek ısırıklarına karşı önlem almak gerekir. Bazı sivrisinek ısırıkları da kişilerde geçmek bilmeyen izler bırakabilir. Sivrisinek ısırığı nasıl geçer diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım…Genellikle sivrisinek ısırıklarının olduğu bölgeye parfüm, deodorant, kolonya ve krem gibi maddelerin değmesi sivrisinek ısırığı lekesinin oluşmasının en başlıca nedenleri arasında yer alır. Bu nedenle ısırık oluştuktan sonra o bölgeye az önce saymış olduğumuz maddelerin değmemesi gerekir.Halk arasında kolonyanın mikrop öldürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Ancak uzmanlara göre bu inanış yanlıştır. Herhangi böcek sokmasında veya sivrisinek sokmasında sorunlu bölgeye kolonya sürmek enfeksiyon riskini daha fazla arttırabilir. Uzmanlar, sinek ısırığı olan bölgeye kolonya yerine oksijenli su sürmenizi öneriyorlar. Aynı zamanda sivrinsek ısırığı için birazdan vereceğimiz doğal yöntemleri de deneyebilirsiniz. Bu yöntemler halk arasında çok fazla uygulanan ve etkisini kısa süre içerisinde gösteren yöntemlerdendir.İşte sivrisinek ısırığına uygulanacak doğal yöntemler...İlk olarak ısırığın olduğu bölgeyi beyaz sabun ile güzelce yıkayın ve kurulayın. Daha sonra bir buz yardımıyla şişlik olan bölgeye baskı uygulayın. Buz eridikten sonra bölgeyi kurulayın. Kuruyan bölgeye tuz ile karıştırılmış suyu pamuk yarımıyla sürün. Bir tatlı kaşığı suya aynı oranda tuz ekleyebilirsiniz. Bir süre beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.Halk arasında sıkça kullanılan bir diğer yöntem ise limon yöntemidir. Isırık oluşan bölgeye birkaç damla limon sıkmanın kaşıntıyı ve izi yok ettiği söylenir.Isırığın şişliğini alması için kullanabileceğiniz diğer bir yöntem ise aspirini bir çay kaşığı suda eriterek yaranın üzerine uygulamaktır. Aspirin şişliği engelleyeceği gibi kaşınma hissinin hafiflemesini de sağlar.Sivrisinek ısırıklarını iyileştirmek için daha fazla yönteme ihtiyacınız varsa aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklatabilirsiniz.Sivrisinek ısırığı çoğu zaman önemsenmez ancak alerjisi bulunan kişilerde çeşitli hastalıklara neden olabilir. Uzmanlar genellikle sivrisineğe alerjisi olan kişilerin kapalı giyinmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar sivrisineklerin salgıladıkları bazı hastalıklar olabileceğini bu hastalıkların en başında ise sıtma hastalığının geldiğini belirttiler.Sıtma hastalığına karşı alınması gereken tedbirlerin en başında ise kapalı giysiler giyerek bu şekilde önlem alınabileceğini belirttiler. Aynı zamanda sivrisineklerin taşıdığı enfeksiyonların çok ciddi olabileceğini belirten uzmanlar sivrisineklerin kan taşıdıkları için hastalık bulaştırma risklerinin de fazla olduğunu, bu küçük zararlıların sarı humma, fil hastalığı ya da sıtma gibi parazit hastalıklarını taşıyabildiklerine dikkati çekerek, AIDS'e sebep olan HIV virüsünün ise bu canlılarda gelişme ortamı bulamadığını dile getirdiler.