Şirkete bedava Kıbrıs Türk arazisi

Rum hükümetinin, kira ödemeden uzun yıllar Kıbrıs Türk arazisini kullanan bir şirkete müsamaha gösterdiğini yazan Rum basını, bu durumu skandal olarak niteledi.

Rum hükümetinin, kira ödemeden uzun yıllar Kıbrıs Türk arazisini kullanan bir şirkete müsamaha gösterdiğini yazan Rum basını, bu durumu skandal olarak niteledi. Fileleftheros gazetesi “Şirkete Kıbrıs Türk Arazisi Bedava... Başka Bir Araziye Sahipken 11 Yıldır Kira Ödemiyordu” başlıklı haberde, Sayıştay Hristalla Yorgaci’nin 2010 yılı raporuna atıf yapıldı.

Rapora göre 2002 yılında imzalanan kira sözleşmesiyle, bahse konu şirkete fona yatırılacak yıllık 91 bin 941 Euro karşılığında Kıbrıs Türk arazisinin verildiğini yazan gazete, Kıbrıs Türk mülkleriyle ilgili yasa henüz başlamadan şirketin söz konusu Türk arazisini kullandığını kaydederek, sözleşme imzalanmadan önce arazinin kullanıldığı sürenin kira bedelinin devletin yetkili birimi tarafından belirleneceğini yazdı.

Bu kira bedelinin o zamandan bu yana belirlenmediğini yazan gazete, buna ek olarak şirketin kira sözleşmesi olmadan ve Kıbrıs Türk Mülkleri Fonu’na herhangi bir kira ödemeden elinde başka bir Kıbrıs Türk arazisi daha kullandığını yazdı.