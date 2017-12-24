Şimdi Moda Doğu Ekspresi'yle Kars Yolculuğu...

Şimdi moda Doğu Ekpresi'yle Kars yolculuğu... Biletler zor bulunuyor, özellikle gençler akın akın Kars'a gidiyor, oteller dolu. Ankara'dan yola çıkan Doğu Ekspresi treniyle yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından Kars ve Sarıkamış ilçesindeki tren istasyonlarına gelen misafirler karanfillerle karşılandı. Hürriyet yazarı Savaş Özbey de bugün Kars seyahatinin trend olmasını yazdı.

Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını kullanan tren, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından ilk olarak Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tren istasyonuna geldi. İstasyondaki kalabalık, trenin durmasıyla vagonlara girerek yolculuk yapanlara karanfil dağıttı.

Burada bir süre bekleyen Doğu Ekspresi treni, daha sonra gittiği Kars Garı'nda da aynı şekilde karşılandı. Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte turizm açısından son dönemde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın desteğiyle kentin şu anda hak ettiği yere geldiğini belirten Doğanay, "Kars'taki turizmi 12 aya yayarak yaz aylarında bu tren olayını canlı tutmak istiyoruz. Şu anda şubat ayına kadar Kars'ta yer yok, otellerimiz doldu.

Kars'ta turizm 12 ay nasıl yapılır, ona doğru gidiyoruz. Kars ve bölgeyi turizmde bir numara yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

YER BULMAK ÇOK ZOR



Kars Oteller ve Lokantacılar Derneği (KARSOD) Başkanı Halit Özer de Doğu Ekspresi trenine ilginin artmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, "Bir zamanların hüsranlı ve sıkıntılı olan Kars yolculukları artık yerini maceraya, keyfe bırakmış. Bu dönemde Kars'a gelen Doğu Ekspresi trenlerinde yer bulmak çok zor, sefer ve vagon sayılarının artmasına rağmen insanlar yer bulmakta zorluk çekiyor." ifadelerini kullandı. Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş da Bakan Ahmet Arslan'ın talimatıyla son günlerde Doğu Ekspresi treniyle bölgeye gelmek için yoğun ilgi gösterildiğini, bunun turizm açısından sevindirici olduğunu söyledi. Yolculardan Handan Kavalcı da keyifli ve güzel manzaralarla dolu yolculuğun ardından Kars'a ulaştıklarını dile getirerek, çok güzel karşılandıklarını anlattı.

KARS'TA NELER YAPILIR?

Hürriyet yazarı Savaş Özbey de bugünkü köşesinde Kars yolculuğunun trend olmasını yazdı. İşte o satırlar:

Kars’ın trend olabileceği aklınıza gelir miydi? Baktım, bu soruyu 1 yıl önce ocak ayında sormuşum. Yani 1 sene olmuş Kars’ın yükselen trend olduğunu yazalı. Blogger’lar, turizm acenteleri, gurme grupları ardı ardına Kars gezileri düzenlemeye başlamıştı. Hürriyet Cumartesi’deki köşemde bastım hemen başlığı: “Haydi trenle gökyüzüne en yakın şehrimize... Rayların bittiği yere!”

İş artık o kadar popüler bir hale gelmiş ki CNN Türk önceki akşam Doğu Ekspresi’nin kalkışına canlı yayın ekibi göndermişti.

Bilet bulunamıyor, gençler akın akın trenle Kars’a gidiyor.

Bunu öngörebildiğim için kendimle gurur duydum tabii ama en çok Kars için, bu kartal yuvası ilimizin güzel insanları için mutlu oldum.

25 sene önce, lise öğrencisiyken yapmıştım bu tren yolculuğunu. Sadece varacağınız menzil değil, bizzat yolculuğun kendisiydi güzel olan.

Doğuda her yer dağlık olduğu için akarsu yataklarına yapıyorlar demiryollarını.

Ve tren altında bir sağa, bir sola geçen nehirle sevişerek ilerliyor dağların arasından.

KARS'TA NELER YAPILIR?

Özbey, Kars'ı ziyaret edeceklere ise şu önerilerde bulunuyor: "Kars’a henüz gitmediyseniz, bir gün mutlaka gidin. Donmuş Çıldır Gölü’nde kızaklı at arabasıyla gezin.

Ani Harabeleri’ni, kiliseleri, Bakireler Manastırı’nı, Selçuklu Sarayı’nı gezin.

Göl kenarındaki Atalay’ın

Yeri’nde Çıldır

sazanı tadın,

kendinize Kars peynirleri tabağı yaptırın, ısırganotu çorbasıyla ısının;

Acem kavurması, pörtletme, umaç helvası götürün.

Gitmişken mutlaka Nuran Abla’da Kars kazı yiyin"