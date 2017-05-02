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02 Mayıs 2017 Salı 19:26

Silikon Mağduru Oldu

Silikon Mağduru Oldu
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Merve Keleş adlı genç kadın silikon mağduru oldu
Adana’da kendisini doktor olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu yaptıran hemşire Merve Keleş, “Çok pişmanım. Bu durumdan dolayı ileride nasıl bir hayat yaşayacağım bu beni çok korkutuyor. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş’in hayatı bir anda alt üst oldu. Keleş, yaklaşık 1 ay önce arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G. ile tanıştı. Doğuştan sol alt dudağında şekil bozukluğu olduğu için dudağını kalınlaştırmak isteyen Keleş, Azerbaycan’da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.’ye önce 500 TL'ye geçici dolgu yaptırdı. Dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 12 Nisan Çarşamba günü hemşire Merve Keleş’e operasyonu yaptı.
Merve Keleş’in dudakları işlemden yarım saat sonra şişmeye başladı ve 2 gün bu şişlikler devam etti. Bunun üzerine kuaför Soner G. ile irtibat kuran Keleş, “Dudakların enfeksiyon kapmış, bu beni aşar doktora görün” cevabını aldı. Bunun üzerine özel bir hastaneye giden Keleş, antibiyotik yazılıp eve gönderildi ancak dudağındaki şişlik ve ağrı geçmedi. 3 hafta önce ise çalıştığı hastaneye başvuran ve Plastik Estetik Cerrahi Kliniği’nde tedaviye alınan Keleş’in dudağına ne olduğu belirlenemeyen bir malzeme kullanıldığı ve alerjik reaksiyon oluştuğu belirlendi.

“DOLGU YAPTIRMAYI ÇOK İSTİYORDUM”
Dudaklarına dolgu yaptırdığından dolayı pişman olduğunu söyleyen Merve Keleş, “Benim doğuştan dudağımın sol alt tarafında şekil bozukluğu vardı. Ben hep kalıcı dolgu işlemi düşünüyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi ile tanıştım. Dudaklarıma ilk önce geçici daha sonra da kalıcı operasyon yaptı. Operasyondan sonra dolgu şişmeye başladı ve enfeksiyon kaptı. Daha sonra özel bir hastaneye oradan da çalıştığım hastaneye geldim yattım. O gün bugündür burada yatıyorum. Çok pişmanım bunu söylemek şu anda çok anlamlı değil. Dolgu yaptırmayı çok istiyordum dudağımda bir deforme olduğu için. Arkadaşım da yaptırmıştı. Bu kişinin sosyal medya hesabında dolgu yaptığı birçok kişi vardı. Kişiye de doktorsun ama diploman nerede demek aklıma gelmedi. Keşke deseydim” dedi.
dudakyeni

“PİŞMANIM VE ŞİKÂYETÇİYİM”
Soner G.’den şikayetçi olacağını da kaydeden Merve Keleş, “Karakola suç duyurusunda bulundum bugün adliye raporumu alıp olayı savcılığa intikal ettireceğim. Kendisinden hem maddi hem manevi şikayetçiyim. Ben daha 22 yaşındayım dudağımı tamamen kaybetme riski ile karşı karşıyayım. Olası durum bu maddenin buradan çıkması. Maddenin ne olduğunu bu şahıs söylemiyor. O yüzden nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Bu durumdan dolayı ileride nasıl bir hayat yaşayacağım bu beni çok korkutuyor. Pişmanım, kendisinden de şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.
3 haftadır hastanede tedavi gören Merve Keleş, bu hafta ameliyat edilecek.


 
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