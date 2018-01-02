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Sigarayı Bırakmak Kolaylaşacak

Sigarayı Bırakmak Kolaylaşacak

02 Ocak 2018 Salı 19:26
Sigarayı Bırakmak Kolaylaşacak
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İnsanları sigara bağımlılığından kurtarmak için çeşitli çalışmalara imza atan bilim insanları, beynin nikotinle ilgili nöron grubunu keşfetti. Geliştirdikleri yeni yöntemle nikotine ihtiyacı kısıtlamayı başaran bilim insanları, bu yöntem sayesinde sigara bağımlılığını ortadan kaldırmayı planlıyor.

Her yıl binlerce insanın birçok nedenle hayatını kaybetmesine neden olan sigara, insanların yaşamlarını tehdit etmeye devam ediyor. Bilim insanlarının yaptığı tüm çalışmalara rağmen insanları bağımlılıktan kurtarma çalışmaları ne yazık ki çoğu zaman olumlu sonuçlar sonuçlandırılamıyor. Lakin bilim insanları bıkmadan usanmadan yeni yöntemler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Rockefeller Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları ise insanları bu bağımlılıktan kurtarabilecek bir yöntem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beynin nikotinle ilişkili bölümünü keşfeden bilim insanları, buraya müdahale ederek nikotin ihtiyacını sınırlandırabileceklerini dile getiriyor.

Fareler üzerinde bunu başaran bilim insanları, insanlarda da bu yöntemin kullanılabileceği konusunda hem fikir durumdalar. Testler tamamlandığında kullanılabilirliği kanıtlanırsa, insanların beyninde nikotinle ilgili bölümüne kısıtlama getirilebilecek. Bu yöntem sayesinde sigara bağımlılığından kurtulmak artık çocuk oyuncağı haline gelebilecek.

Bilim insanlarının umutla baktığı bu yöntem başarılı olur ve insanlar üzerinde uygulanmaya başlanırsa, sigara yüzünden yaşanan binlerce hastalık ve ölümlerinde önüne geçilmiş olacak.

Son Güncelleme: 02.01.2018 20:32
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