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17 Şubat 2017 Cuma 15:38

'Sigara Sekiz Saniyede Bir Can Alıyor'

'Sigara Sekiz Saniyede Bir Can Alıyor'
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'Sigara Sekiz Saniyede Bir Can Alıyor'
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sekiz saniyede bir kişinin sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini belirtti.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin Yeşilay Topluluğunca Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sağlıklı Bir Nesil, Sağlıklı Bir Gelecek" söyleşisinde, mesleğe başladığı 1990'dan bu yana sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri bağımlılıklarla mücadele ettiğini söyledi.

Tütün kullanımının toplumda yaygın olduğunu belirten Tabakoğlu, "Tütün zehirli bir bitkidir. Pek çok kullanım alanı var. En sık ve en kolay ulaşılan yolu da sigara, nargile, purodur. Sigara sekiz saniyede bir can alıyor. Tüm dünyada önlenebilir ölüm sebeplerinin başında sigara kullanımı geliyor" diye konuştu.

Siz düzenli olarak bunu almaya başladığınızda, vücut, 'ne zaman nikotin gelecek' diyor. Sigaranın içerisinde bütan gazı, kadmiyum, radom, böcek ilacı, tuvalet temizleyici, boya, roket yakıtı, arsenik, aseton ve metan gibi zehirler vardır. Biz nikotini alabilmek için 4 bin çeşit zehri de vücudumuza alıyoruz."

"İÇİLMİŞ HER SİGARA ÖMÜRDEN BİR PARÇA ALIR"
Her içilmiş sigaranın ömürden bir parça aldığını dile getiren Tabakoğlu, düzenli bir içicinin ömrünün 15 yılını sigaraya verdiğini belirtti.

Sigara kaynaklı erken ölümlerin artış gösterdiğini aktaran Tabakoğlu, şöyle devam etti:
"Ömrün en kıymetli zamanı yaşlılık zamanıdır. Çocuklarımı okuttum, rahat edeceğim, gezeceğim dediğiniz zaman sigara hop yakanıza yapışır, 'nereye gidiyorsun, gezmek yok sana, hastaneye gideceksin, tık nefes dolaşacaksın, koşa koşa gezemezsin, bir sürü ilaç kullanmak zorunda kalacaksın ve 15 yılını bana vereceksin' der. Bu 15 yıl nedir. Çocuğunun mezuniyetini göremeyeceksin, torunu göremeyeceksin. Bu gerçeği herkesin görmesi gerekiyor."


 
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