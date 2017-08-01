Sigara İçenlere Müjdeli Haber!

FDA nikotine bağlı gelişen hastalık ve ölümleri, bağımlılık seviyelerini azaltmak için öngörülebilir ve kapsamlı bir çok yıllık plan hazırladıklarını duyurdu.Daire, Aile Sigara İçmeyi Önleme ve Tütün Denetim Yasalarını uygulayarak daha etkili ve verimli bir hedef oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.Daire, mevcut sigaralardan daha az miktarda nikotin içeren tütün ürünlerini üretimini gerçekleştireceklerini, tütünde kullanılan aromaların halk sağlığına etkilerinin de masaya yatırılacağını söyledi.FDA komisyon delegesi Dr. Scott Gottlieb: “Ölüm ve hastalıkların büyük bir kısmı sigara bağımlılığına bağlı tütün kullanımına atfedilebilir, sigara kasıtlı olarak tüketildiğinde uzun vadede kullanıcılarının yarısını öldüren tek yasal üründür. Tabi bu gidişatı değiştirirsek, şu anda yaşayan 5.6 milyon genç insanı zamanından önce ölmekten kurtarabiliriz.” ifadelerine yer verdi.Sigaranın devamlı bir alışkanlık yaratmadığı ve halen nikotine ihtiyaç duyan yetişkinler için alternatif ve daha az zararlı kaynaklar sunulduğu bir gelecek öngördüklerini söyleyen Dr. Gottlieb, bunun FDA çalışmalarının yapıtaşını oluşturması gerektiğine inandıklarını söyledi.FDA halkla diyalog içine girerek sigaralardaki nikotin miktarını bağımlılık yapmayacak seviyeye indirecek, planlanana göre 2022 yılına kadar standart bir ürün portföyü oluşturacak.