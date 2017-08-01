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01 Ağustos 2017 Salı 15:26

Sigara İçenlere Müjdeli Haber!

Sigara İçenlere Müjdeli Haber!

Sigara İçenlere Müjdeli Haber!
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Amerika Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tütünle ilişkili hastalık ve ölümleri ortadan kaldırmak için nikotin seviyelerinde kapsamlı bir düzenlemeye gidecek.

FDA nikotine bağlı gelişen hastalık ve ölümleri, bağımlılık seviyelerini azaltmak için öngörülebilir ve kapsamlı bir çok yıllık plan hazırladıklarını duyurdu.

Daire, Aile Sigara İçmeyi Önleme ve Tütün Denetim Yasalarını uygulayarak daha etkili ve verimli bir hedef oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

DAHA AZ NİKOTİN İÇEREN ÜRÜNLER ÜRETİLECEK
Daire, mevcut sigaralardan daha az miktarda nikotin içeren tütün ürünlerini üretimini gerçekleştireceklerini, tütünde kullanılan aromaların halk sağlığına etkilerinin de masaya yatırılacağını söyledi.

FDA komisyon delegesi Dr. Scott Gottlieb: “Ölüm ve hastalıkların büyük bir kısmı sigara bağımlılığına bağlı tütün kullanımına atfedilebilir, sigara kasıtlı olarak tüketildiğinde uzun vadede kullanıcılarının yarısını öldüren tek yasal üründür. Tabi bu gidişatı değiştirirsek, şu anda yaşayan 5.6 milyon genç insanı zamanından önce ölmekten kurtarabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

BAĞIMLILIK YAPMAYACAK SEVİYEYE İNDİRİLECEK
Sigaranın devamlı bir alışkanlık yaratmadığı ve halen nikotine ihtiyaç duyan yetişkinler için alternatif ve daha az zararlı kaynaklar sunulduğu bir gelecek öngördüklerini söyleyen Dr. Gottlieb, bunun FDA çalışmalarının yapıtaşını oluşturması gerektiğine inandıklarını söyledi.

FDA halkla diyalog içine girerek sigaralardaki nikotin miktarını bağımlılık yapmayacak seviyeye indirecek, planlanana göre 2022 yılına kadar standart bir ürün portföyü oluşturacak.

 
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