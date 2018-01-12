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Sevenine kötü haber! Tanesi 875 lira

Sevenine kötü haber! Tanesi 875 lira

12 Ocak 2018 Cuma 17:18
Sevenine kötü haber! Tanesi 875 lira
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Karadeniz'de avlanan 7 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 875 liradan alıcısını bekliyor.

Balıkçı İsmail Demircioğlu, AA muhabirine, mevsimi olmasına rağmen  Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda  avlandığını söyledi.

Kalkan avcılığının "yok" denecek düzeyde olduğuna işaret eden  Demircioğlu, "Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek  neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan  kalkanın fiyatı bugünlerde 125 lirayı buldu. Kalkanın fiyatı adeta altınla  yarışıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kalkanın büyümesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan İsmail  Demircioğlu, "Yetkililer kalkan balığının popülasyonunun korunmasına yönelik  önlemler alıyor. Balıkçıların da balığı küçük avlamaması gerekir. Zaten balık  lezzeti ile rağbet gördüğü için, büyük olduğu zaman fiyatı da büyüyor. Bugün  ağlarımıza takılan 7 kilogram ağırlığındaki kalkan balığını 875 liraya  satıyoruz." dedi.

Mezgit 45, barbun 50 lira

Demircioğlu, Türkiye'den göç eden hamsinin Gürcistan'a gittiğini  aktararak, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımız da Gürcistan'a gitti. Orada bol miktarda hamsi  avlıyorlar ve Türkiye'ye getiriyorlar. Tabii böyle olunca hamsinin fiyatı 20  liradan 8-10 liraya kadar düştü. Mezgit 45, barbun 50 liraya satılıyor. İnşallah  havalar soğudukça bu balıkların da avlanması artacak, fiyatı düşecektir."

Son Güncelleme: 12.01.2018 18:27
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