banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Cinsel gücü artıran jel ile yakalandı
ARAÇDA JEL BULUNDU
Güzelyurt’ta sahte para
GÜZELYURT'DA SAHTE PARA
Sahte evrak ile yakalandı
SAHTE EVRAK İLE YAKALANDI
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Güzelyurt’ta sahte para
Kapat

Sedanur cinayetinde yeni gelişme

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha tutuklandığı bildirildi

Sedanur cinayetinde yeni gelişme

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha tutuklandığı bildirildi

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:40
Sedanur cinayetinde yeni gelişme

Kars Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçenin  Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23 Eylül günü aynı  köye 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunduğu  hatırlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada,  "Soruşturma çerçevesinde gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik  otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel'in öldürüldüğü belirlenmiştir. Cinsel  istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir.  Bu inceleme devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu  değerlendirilen 2 kişinin daha tutuklandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin  ceza infaz kurumuna gönderildiği kaydedildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın Kars Cumhuriyet  Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü duyurulan açıklamada, yeni bir  gelişme olması halinde kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin çalışmanın titizlikle  yürütüldüğünü ifade ederek, "Öldürülen Sedanur Güzel'in cinsel istismara  uğradığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanılmadı. Konuya ilişkin araştırma  sürüyor." dedi.

Camgöz, soruşturmanın Kağızman Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil  tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, olayla ilgili tutuklu sayısının 3'e  yükseldiğini söyledi.

OLAY

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve  toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. 

Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile,  durumujandarmaya bildirmişti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama  Kurtarma (JAK) timleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal  Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri çocuğun bulunması için çalışması başlatmış ve  aramalar sonucu Sedanur'un cesedi köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla  örtülü halde bulunmuştu.

Olaya ilişkin daha önce küçük kızın komşusu Ertan B. tutuklanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 yaşındaki çocuk kumanda pili yuttu!
3 yaşındaki çocuk kumanda pili yuttu!
Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti
Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti
Yeni doğan bebeği vahşice öldürdüler
Yeni doğan bebeği vahşice öldürdüler
Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
SOKAKTA KEDİ TOPLAYAN KADIN: “DÖNER YAPIP, SURİYELİLERE SATIYORUM”
SOKAKTA KEDİ TOPLAYAN KADIN: “DÖNER YAPIP, SURİYELİLERE SATIYORUM”
Evde sakladığı paraları fareler yedi
Evde sakladığı paraları fareler yedi
Dünyada dört tür insan var
Dünyada dört tür insan var
10 bin metrede hayat kurtaran müdahale
10 bin metrede hayat kurtaran müdahale
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Yüzüne krem sürdü bu hale geldi!
Yüzüne krem sürdü bu hale geldi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim