Schultz, Türkiye'ye kızgınmış

Rum basını, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Martin Schultz'un, "Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği doğalgaz aramalarını engellemek için Türkiye'nin Akdeniz'e gemi göndermesinden ötürü kızgın olduğunu" yazdı.



Rum Haravgi gazetesi ve diğer Rum yerel gazeteleri, Schultz'un dün Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la, Avrupa Birliği Konseyi toplantısı öncesinde Brüksel'de bir araya geldiğini ve Türkiye'ye yönelik tepkisini dile getirdiğini yazdı.



Habere göre Schultz, yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "AB'ye aday bir ülkenin üye bir ülkeye yönelik tehditler savurmasının kabul edilemez olduğunu" iddia ederek, Güney Kıbrıs'ın kendi MEB'inde, egemenlik haklarını kullanarak her türlü doğalgaz aramasında bulunmasını engellemek amacıyla Türkiye'nin Akdeniz'e gemi göndermesinin kendisini çok kızdırdığını söyledi.



Schultz, Türkiye'nin AB'ye üyeliğinden yana olduğunu ancak AB'ye katılımı düzenleyen temel kuralların da bulunduğunu belirtirken, "AB üyesi bir ülkeyi tehdit etmek AB'ye katılmanın en iyi yolu değildir. Sadece şaşırmakla kalmadım, ayrıca çok sinirlendim ve bunu açıkça da dile getirdim" şeklinde konuştu.



Schultz, Türkiye'de gerek kamuoyuna yapılan açıklamalar, gerekse Güney Kıbrıs ve AB karşısındaki tutuma ilişkin mantığın hakim olmasını dilediğini de ifade etti. Rum Yönetimi Başkanı Hristofas da, Schultz'un tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Habere göre Hristofyas, Schultz'un ve AP'daki grubunun Güney Kıbrıs'ı sürekli desteklediklerini belirterek, bundan duyduğu minnettarlığı belirtti.