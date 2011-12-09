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Schultz Türkiye’ye “kızgın

Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Martin Schultz, “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB

Schultz Türkiye’ye “kızgın

Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Martin Schultz, “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB

09 Aralık 2011 Cuma 11:15
Schultz Türkiye’ye “kızgın
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Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Martin Schultz, “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği doğalgaz aramalarını engellemek için Türkiye’nin Akdeniz’e gemi göndermesinden ötürü kızgın olduğunu” ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Martin Schultz, “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği doğalgaz aramalarını engellemek için Türkiye’nin Akdeniz’e gemi göndermesinden ötürü kızgın olduğunu” ifade etti. Haravgi ve diğer gazeteler, Schultz’un dün Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’la, AB Konseyi toplantısı öncesinde Brüksel’de bir araya geldiğini ve Türkiye’ye yönelik tepkisini dile getirdiğini yazdılar.

Habere göre Schultz, yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “AB’ye aday bir ülkenin üye bir ülkeye yönelik tehditler savurmasının kabul edilemez olduğunu” iddia ederek, Güney Kıbrıs’ın kendi MEB’inde, egemenlik haklarını kullanarak her türlü doğalgaz aramasında bulunmasını engellemek amacıyla Akdeniz’e gemi göndermesinin kendisini çok kızdırdığını söyledi.

Schultz, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinden yana olduğunu ancak AB’ye katılımı düzenleyen temel kuralların da bulunduğunu belirtirken, “AB üyesi bir ülkeyi tehdit etmek AB’ye katılmanın en iyi yolu değildir. Sadece şaşırmakla kalmadım, ayrıca çok sinirlendim ve bunu açıkça da dile getirdim” şeklinde konuştu. Schultz, Türkiye’de gerek kamuoyuna yapılan açıklamalar, gerekse Güney Kıbrıs ve AB karşısındaki tutuma ilişkin mantığın hakim olmasını dilediğini de ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Hristofas da, Schultz’un tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Habere göre Hristofyas, Schultz’un ve AP’daki grubunun Güney Kıbrıs’ı sürekli desteklediklerini belirterek, bundan duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Gazete, Schultz-Hristofyas görüşmesinde ayrıca Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı, Schultz’un AP başkanlığına muhtemel seçilmesi ve AB’deki ekonomik durum gibi konuların da görüşüldüğünü belirtti.

HRİSTOFYAS-DİMAS GÖRÜŞMESİ Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Hristofyas’ın dün ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Savros Dimas’la görüştüğünü ve NATO dışişleri bakanlarıyla yaptığı temaslar hakkında Hristofyas’a bilgi verdiğini yazdı. Habere göre Dimas, özellikle ABD Başkanı Hilary Clinton’la görüşmesi hakkında Hristofyas’ı bilgilendirdi ve “Kıbrıs müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye’nin Kıbrıs Türk tarafına baskı yapması gerektiği” görüşünü Clinton’a aktardığını belirtti.

Dimas, Hristofyas’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Long Island’da yapılan üçlü zirvede ilerleme olmadığını, bu nedenden ötürü de Türkiye’nin Kıbrıs Türk tarafına baskı yapması gerektiği görüşünü Clinton’a ilettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile varılan uzlaşı noktalarından geri adım attığını da Clinton’a ilettiğini ifade etti. Dimas ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, bölgenin istikrarına katkı koyan bir etken olduğunu Clinton’a vurguladığını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 09.12.2011 11:15
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupaSchultzParlementosuMartin
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