Savunma bütçesi azaltıldı…

Rum hükümetinin, Savunma Bakanlığı’nın 2012 yılı bütçesi için öngördüğü rakamın bir önceki yıla göre toplamda 12 milyon 839 bin 207 Euro daha az olduğu, en büyük kesintinin ise silahlanma için ayrılan bütçeden yapıldığı bildirildi.

EN BÜYÜK KESİNTİ SİLAHLANMA BÜTÇESİNDEN

Rum hükümetinin, Savunma Bakanlığı’nın 2012 yılı bütçesi için öngördüğü rakamın bir önceki yıla göre toplamda 12 milyon 839 bin 207 Euro daha az olduğu, en büyük kesintinin ise silahlanma için ayrılan bütçeden yapıldığı bildirildi. Alithia ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanlığı’nın 2012 yılı bütçesinde, özellikle silahlanma kaleminde, bir önceki yıla göre kesinti yapıldığını, bu gidişatın devamı durumunda, savunma amacıyla “mermi dahi satın alınamayacağını” yazdılar.

Gazete “Dişsiz Savunma!” başlığı altında verdiği haberinde, “Savunma Bakanlığı-Yönetim, Kıbrıs Ordusu, RMMO ve Silahlanma” şeklinde dört kalemden oluşan Savunma Bakanlığı bütçesinin ilk iki kaleminde hafif artış gözlenmesine karşın, son iki kalemde düşüş öngörüldüğünü belirtti. Habere göre Rum Ekonomi Bakanlığı’nın, “Savunma Bakanlığı-Yönetim” kalemi için öngördüğü bütçe, 97 bin 638 Euro gibi küçük bir artışla 6 milyon 991 bin 94 Euro olurken, subay ve astsubayların maaşlarını da içeren “Kıbrıs Ordusu” kalemi için öngörülen bütçe ise, yaklaşık 2 milyon Euro artışla 143 milyon 320 bin 862 Euro oldu.

“RMMO’da” görev alan askerlerin, beş yıllık sözleşmeli askerlerin ve diğer çalışanların maaşlarını da içeren ödeneğin yaklaşık 2 milyon Euro azalarak 112 milyon Euro olmasının öngörüldüğü bütçede, 2011 yılında 105 milyon olan silahlanma bütçesinin ise 13 milyon Euro düşerek 92 milyon Euroya çekilmesi öngörülüyor. Gazete, silahlanma bütçesinin düşürülmesiyle birlikte önceden alınan silah sistemlerinin ödemelerinin yapılacağı göz önüne alınırsa, RMMO’ya bu yıl bir mermi dahi alınamayacağı yorumunda bulundu.