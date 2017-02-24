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24 Şubat 2017 Cuma 15:19

Satılık Köpek

Satılık Köpek
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Satılık Köpek



Dükkan sahibine bakıp ''İki lira otuz beş kuruşum'' var. Onlara bakabilir miyim? dedi.
Dükkan sahibi çocuğa gülümsedi ve bir ıslık çaldı. Prenses adlı bir köpek dükkanın içindeki kulübesinden çıkıp onlara doğru koşmaya başladı. Arkasında beş tane küçük yün yumağı vardı. Yavrulardan biri, diğerlerinin gerisinden topallayarak geliyordu.Bu küçük çocuğun hemen dikkatini çekti. Bu yavrunun nesi var? Dükkan sahibi Veterinerin dediğine göre kalçasında bir kemik eksikmiş diye yanıt verdi.

Hep böyle topallayacakmış. Küçük çocuk hemen Onu almak istiyorum dedi. Dükkan sahibi Sahi mi? O yavruyu gerçekten istiyorsan sana bedavaya verebilirim dedi. Çocuk dükkan sahibine yaklaştı ve öfkeyle "Onu bedava vermenizi istemiyorum. Bu yavru da diğer yavrular kadar değerli. Fiyatı neyse size ödeyeceğim. Dükkan sahibi "O sakat yavruyu ne yapacaksın? O hiç bir zaman diğer köpekler gibi koşup, oynayamayacak" dedi. Küçük çocuk pantolonunun paçasını yukarıya kaldırdı, iki çelik bağla desteklenmiş eğri sol bacağını gösterdi ve ekledi :

Ben de pek iyi koşamıyorum. Bu yavrunun da benim gibi kendini anlayacak birine ihtiyacı var!

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