‘Salak Milyoner’ Filmi Gerçek Oldu

Define bulmak için evinin altına 4 arkadaşıyla birlikte 1 metre çapında, 25 metre uzunluğunda tünel kazan Erman B. gözaltına alındı. Olay, ‘Salak Milyoner’ filmini akıllara getirdi

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk İstiklal Mahallesi 4 bin 112 Sokak’taki Erman B.’ye ait müstakil evden geceleri iş makinesi sesi geldiği için uyuyamayanlar, durumu polise bildirdi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, eve gittiklerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Evin bahçesine kurulan makara sistemiyle bir çukurdan toprak çıkarıldığı gören polisler, iyice yaklaştıklarında çukurun aslında bir tünel olduğunu fark etti.

5 kişi gözaltında

Tünelden çıkan ev sahibi Erman B. ve arkadaşları Ramazan Y., Abdurrahman C., Mahmut M., ile Osman Y., birden karşılarında gördükleri polislere, tuvalet için çukur kazdıklarını öne sürdü. Tünele inip, incelemede bulunan polisler, bunun definebulmak için kazılmış olabileceğinden şüphelenip Erman B. ve 4 arkadaşını gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen 5 kişi, 1’inci Dünya Savaşı sırasında Fransız askerlerinin bıraktığına inandıkları altınları bulmak için tünel kazdıklarını itiraf etti.