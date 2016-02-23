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"Sabırlı İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor"

"Sabırlı İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor"

23 Şubat 2016 Salı 20:24
"Sabırlı İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor"
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"Sabırlı İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor"

Daily Telegraph, sabrın yaşlanma üzerindeki etkilerine dair Singapur Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını duyuruyor.

Araştırmaya katılan bin yüz üniversite öğrencisi, kendilerine oynatılan bir oyundaki hareketlerine göre sabırlı sabırsız olarak ayrı gruplara ayrıldı.

Ardından bu gruplardaki öğrencilerin kan örnekleri alınarak telomer (kromozomların sonunda bulunan ve DNA'yı hasardan koruyan parçaçıklar) uzunluklarına bakıldı. Telomerler kısaldıkça, yaşlanma da hızlanıyor.

Bilim insanları, sabırsız öğrencilerin telomerlerinin daha kısa olduğunu buldu.
Ancak kısa telomerlerin mi sabırsızlığa neden olduğu yoksa sabırsızlığın mı telomerleri kısalttığı bilinmiyor.

Araştırma ekibinin bir sonraki hedefi, meditasyon gibi yöntemlerin kişiyi daha sabırlı hale getirip getirmediğine bakarak, bunun telomer uzunluğu üzerindeki etkilerini incelemek.

 
Son Güncelleme: 23.02.2016 22:26
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