Rüzgarda Yürüyen İskeletler

Rüzgarda yürüyen iskeletler’ adını vermiş sanatçı eserlerine. ‘Yeni bir canlı türünün evrimi’ olarak görüyor onları ve ‘kendi başlarına yaşamaları için’ sahilde bırakacağını söylüyor. Hollandalı sanatçı Theo Jansen, eserlerini heykelden öte bir şey olarak görüyor.

Jansen’in yürüyen heykelleri, modern sanat eserlerini sergileyen Art Basel adlı kuruluş tarafından Miami kıyılarında sergileniyor. PVC borulardan ve polimer yelkenlerden oluşan ve hayvan iskeletlerini andıran bu heykeller kimi zaman dans ediyor, kimi zaman yürüyor, rüzgar olmadığında ise hareketsiz duruyor. Herhangi bir motor ya da ses çıkaran alet olmadığı için sahilde yürüyenlere sessizce yaklaşıp korkulu anlar yaşatabiliyor.

66 yaşındaki Jansen’in kendi eseri olan yaratıklar için planları da var. “Önümüzdeki 20 yıl içinde bu hayvanların benden bağımsız hareket etmesini, ne zaman yürüyeceklerine, ne zaman duracaklarına kendilerinin karar vermesini istiyorum,” diyor. “Evrim normalde milyonlarca yıl alır. Oysa benim vaktim sınırlı. Şurada 20 yıl kadar bir zamanım kaldı. O yüzden onların evrimi konusunda acele ediyorum,” diyor.



Akıllı yaratıklar



Jansen 1990”dan bu yana bu tür heykeller yapıyor. Deniz seviyesinin yükselmesi sorunuyla karşı karşıya bir ülkede yaşayan Jansen, rüzgarla hareket eden ve sürekli başka yerlerden kum taşıyarak su baskınına karşı bariyerleri korumaya çalışan kıyı yaratıkları hayal etmiş. İşte böyle bir hayalin ürünü bu heykeller.

“Yaptığım ilk hayvan sadece sırtüstü yattığında bacaklarını oynatıyordu. Sonraki iki yılda bacak mekanizmasını geliştirdim. Önce boruları birleştirmek için yapıştırıcı bant kullanıyordum, şimdi ısıtarak yapıştırıyorum.”

Her yıl Ekim ayında yeni bir hayvan iskeletine başlıyor Jansen. Mayıs’ta bitmeye yüz tutmuşken yaşadığı kentin sahilinde dolaşmaları için onları serbest bırakıyor. “Yaz boyunca dolaşan hayvanlar sonbaharda artık fosil haline geliyor ve mezarlığa, yani sergilere gidiyor.”

Artık bu yaratıklar kendi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye gelmiş. “Kendilerini fırtınadan ve sudan koruyabiliyorlar. Sensörler vasıtasıyla suyu ve kumu hissediyorlar,” diyor Jansen. Ayrıca rüzgarı da depolayabiliyor ve gerektiğinde kullanabiliyorlarmış.



Birçok yerde sergi



“Güzel görünen değil, hayatta kalabilen hayvanlar yaratmak istiyorum,” diyor. Güzel olmasalar da bu eserlerin sahil boyunca yürümesini, koşmasını gösteren videolar milyonlarca kez izlenmiş. Eserler Nagasaki, Paris ve Moskova’da sergileniyor. Miami’ye götürülen altı eser daha sonra ABD’nin başka kentlerini de dolaşacak.

Birçok yorumcu bu hayvanların ne kadar gerçeğe yakın hareket ettiğini övgüyle anlatıyor. Fakat “bildiğimiz doğal dünyayı kopyalamak, eski evrimi tekrarlamak değil, yeni hayvanlar yaratmak istiyorum,” diyor Jansen. “Yani herhangi bir dinozora benzerlik gösteriyorsa bu tamamen tesadüfi.”

Her ne kadar bilimsel bir yaklaşıma sahip olsa da Jansen eserlerine bağlandığını da itiraf ediyor. Ne zaman onlardan birini emekliye ayırsa, fosil haline getirse üzüldüğünü söylüyor. “Onlar ölüyor, ben de onlarla ölüyorum bir miktar. Onlara veda etmek zor geliyor.”

Son Güncelleme: 08.12.2014 09:39