Rüyada bağırıp çağıranlar dikkat!

İlerleyici bir beyin hastalığı olarak bilinen parkinson hastalığının belirtileri arasında titreme, yürümede yavaşlama, kaslarda sertleşme, öne doğru eğilerek yürüme gibi şikayet ve bulgular yer alırken yeni bir gelişme daha öne sürüldü. Buna göre otalama başlama yaşı 60 olan parkinson hastalığının 20'li - 30'lu yaşlardayken de belirtisini görmek mümkün. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı Hareket Bozuklukları Biriminde görevli Prof. Dr. Cenk Akbostancı, parkinson ile ilgili yapılan bir bilimsel çalışmada, rüyada bağırıp çağırmanın hastalığın ön belirtisi olabileceğini söyledi.

Rüyada bağırıp çağırma 'Parkinson’un ön belirtisi olabilir

Prof. Dr. Cenk Akbostancı, “Parkinson hastalığının belirtileri, beyinde dopamin adı verilen bir maddenin eksikliği sonucu oluşur. Dopamin maddesi beynin derinlerinde, bazal çekirdekler denilen sinir hücresi topluluğu tarafından salgılanır. Parkinson hastalığında dopamin salgılayan sinir hücreleri ortadan kaybolmaktadır. Söz edilen sinir hücrelerinin neden beklenenden erken yok olduğu henüz bilinmemektedir, yani parkinson hastalığı sebebi bilinmeyen bir hastalıktır. Ancak bütün dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde, binlerce bilim insanı gecelerini gündüzlerine katarak hastalığın nedenini, dolayısıyla onu ortadan kaldıracak tedaviyi aramaktadırlar. Belirtilerin ortaya çıktığı andan itibaren erken tedavisi her zaman daha yararlı olmaktadır. Bu nedenle rüyada bağırıp çağırma, tedaviye dirençli omuz ağrısı ve depresyon gibi ön belirtilerde uyanık olunmalıdır. Rüyada bağırıp çağıran insanlar üzerinde yapılan 3 bilimsel çalışma var. Araştırmalara göre, 20-30 yaşlarındayken rüyalarındaki sesleri çıkaran insanlara, 60 yaşına geldiğinde Parkinson hastalığı teşhisi konulma ihtimali oldukça yüksek” dedi.

“Beyin pili ameliyatı ile 10 hastanın 8 ila 9’unda uzun süreli belirgin düzelme görülmekte”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. Ali Savaş ise parkinson için ilaç tedavisi ve cerrahi müdahale olmak üzere iki tedavi yöntemi olduğundan söz etti. Cerrahi tedavi yöntemi olarak genellikle halk arasında beyin pili olarak bilinen “derin beyin stimulasyonu” yönteminin uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Ali Savaş, “Cerrahi tedavi yöntemi olarak genellikle halk arasında beyin pili olarak bilinen “derin beyin stimulasyonu” yöntemi uygulanmaktadır. Sadece tek taraflı titremesi olan hastalarda bazen talamotomi denilen beyin pili dışındaki tedavi yöntemleri de söz konusu olmaktadır. Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi ve beyin pili uygulamaları her beyin cerrahisi bölümünde yapılmaz, çünkü bu konuda özel olarak uzmanlaşmış beyin cerrahının, deneyimli bir nöroloji ekibinin ve uygun teknolojik alt yapının bulunması gerekir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ali Savaş, sözlerine şöyle devam etti: “Kabaca en iyi sonuçlara bakıldığında, 10 hastanın 8 ila 9’unda uzun süreli belirgin düzelme görülmektedir; bununla birlikte, 10 hastanın 2’sinde uzun süreli tatminkar sonuç alınamamaktadır. Bu başarı oranı yüksektir ancak, doğal olarak birçok tedavi yönteminde olduğu gibi yüzde 100 başarı oranı beklemek gerçekçi olmaz. Parkinson hastalarında genellikle teşhisten 4-5 yıl sonra cerrahi tedavi yöntemleri düşünülebilir. Bu karar hastanın ilaca olan yanıtıyla ilgilidir. Kısaca, ilaca rağmen günlük hayatında sıkıntılar sürüyorsa ve ilaç yan etkileri baş göstermişse hastaların ameliyata yönlendirilmeleri yararlı olacaktır.

Bununla birlikte, beyin pili ameliyatı çok geç dönemde yapılırsa etkinliği az olur; yani son çare olarak görülmemektedir; zamanı gelince, hastalığın orta döneminde, fazla gecikmeden yaptırmakta yarar bulunmaktadır.”

Beyin pili ameliyatı olan parkinson hastası kadın: “Adeta yeniden doğdum’’

Antalya'da yaşayan bir ev hanımı olan 63 yaşındaki Emine Demirel, sağ kolunda başlayan ve giderek artan titreme nedeniyle doktora gitti. Parkinson hastalığı teşhisi konulan kadın ilaç tedavisine başladı. Fakat defalarca ilaçlarının değiştirilmesine rağmen hastalık ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine beyin pili takılmasına karar verilen Emine Demirel 2 ay önce ameliyat edildi. Ameliyatın ardından Hastalığından önceki döneme geri döndüğünü söyleyen Demirel “adeta yeniden doğdum’’ dedi. Yeniden yürümeye, rahatça hareket etmeye başlayan Demirel, doktorlarının zamanla daha iyi olacağını söylediğini kaydetti.