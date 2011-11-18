Rumlara hayal ettiklerinden de fazla doğalgaz

Rum Kesimi için Akdeniz'de doğalgaz ve petrol araması gerçekleştiren Amerikan Noble Energy şirketi, ilk resmi açıklamasında 'tahminlerini' ortaya koydu. Açıklamada, "Hayal edebileceğimizden bile fazla doğalgaz, petrol için çalışıyoruz'' dendi.

Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı ilan ettiği sözde 'Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yer alan 12. parselde doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Amerikan Noble Energy şirketinden ilk resmi açıklama geldi. Şirket, 12. parselde doğalgazın yanı sıra petrol yataklarının da bulunduğunu ve bölgede 85 ila 260 milyar metreküp arasında doğalgaz rezervinin bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Şirketin açıklamasında, sondajın başarı şansının yüzde 60 olduğu belirtildi.

Rum basınına göre, Noble Energy şirketi dün, 12. parseldeki doğalgaz yataklarına ilişkin ilk resmi açıklamasını, ABD'de düzenlediği basın toplantısıyla yaptı ve sondaj çalışmalarının sonuçlarına ilişkin ilk bilgileri verdi. Noble Energy şirketi yetkilileri, Teksas'ta yaptıkları ve dört saat süren basın açıklamasında, 12. parselde mevcut doğalgaz miktarının, ilk başta tahmin edilen yaklaşık 288 milyar metreküpten daha az olduğunu, mevcut miktarın 85 ila 260 milyar metreküp arasında olduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri, 'jeolojik başarı oranının ise yüzde 60 olduğunu' duyurdu.

"HAYAL EDEBİLECEĞİMİZDEN BİLE FAZLA" ''Hayal edebileceğimizden bile fazla doğalgaz, petrol için çalışıyoruz'' başlığıyla yapılan sunumda, 140 sayfalık grafiklerle desteklenmiş sunum yapılırken, doğalgaz yataklarının altında, 3.7 milyar varil petrol yatağı bulunduğu da duyuruldu. Rum basınında, doğalgaz miktarına ilişkin açıklanan 85 ila 260 milyar metreküp değerlendirmesindeki iki rakam arasındaki büyük farkın sebebinin, 'Monako İhtimaller Çizelgesi'nin'' baz alınması olduğu, bu öngörünün 12. parseldeki doğalgaz miktarını, İsrail'in 'Tamar' isimli parselindeki doğalgazla denk düzeye koyduğu iddia edildi.

İsrail'in 'Tamar' ve 'Leviathan' kuyularındaki doğalgaz miktarına ilişkin ilk değerlendirmelerin de zaman içerisinde düşürüldüğü aktarılan haberlerde, buna karşın 12. parseldeki doğalgaz miktarının beklenenden düşük açıklanmasının, Noble şirketinin 12. parseldeki haklarının yüzde 30'unu alması beklenen İsrail Delek ve diğer şirketlerin hisse senetlerinin düşmesine neden olduğu belirtti.

, ilk kez, Güney Kıbrıs'tan başka bir ülkede LPG tesisi kurulabileceğini açıkladı. Şirket yetkilileri, doğalgazın Avrupa'ya ihraç edilmesini sağlayacak bir tesisin Güney Kıbrıs'ta kurulması unsurunun henüz kesinleşmediğini belirterek, kesin kararın Mart ayında alınacağını duyurdu.

"TAHMİNLERE DAYALI" Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu da, rakamların sondaj çalımaları sonucu değil tahminlere dayandığını söyledi. Andoniadu, Rum radyosuna yaptığı açıklamada, ''Sondaj çalışmaları hedeflenen derinliğe yetiştiği zaman, rezerv miktarı konusunda net konuşabileceğiz'' dedi. Andoniadu, ayrıca, yapılan çalışmaların ilk sonuçlarının Aralık ayında belli olağını kaydetti.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doğalgaz konusunun çok incelikli yönetilmesi, AB ülkeleri ve Rusya ile gerekli ittifakların yapılması gerektiğini söyledi.