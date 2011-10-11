Rum yüksek mahkemesi ktso ve koop süt’ün başvurusunu reddetti

Rum Yüksek Mahkemesi’nin, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Koop Süt’ün, hellim patenti konusunda daha önce yaptığı itirazların reddedilmesi üzerine Rum Yüksek Mahkeme’sine yaptığı başvurunun dün reddedildiği bildirildi.

Rum Yüksek Mahkemesi’nin, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Koop Süt’ün, hellim patenti konusunda daha önce yaptığı itirazların reddedilmesi üzerine Rum Yüksek Mahkeme’sine yaptığı başvurunun dün reddedildiği bildirildi. Fileleftheros “Hellimle İlgili Davayı Kaybettiler” başlığıyla yansıttığı haberinde adı geçen Kıbrıs Türk kurumlarının, Hellim’in menşe ismi korunan (patent) ürün olarak tescil edilmesinin ardından iki itirazda bulunduğunu; zamanın Tarım Bakanı Fotis Fotiu’nun da itirazları inceleyen Danışma Komitesi’nin tavsiyesi üzerine başvuruları reddettiğini ve konunun Yüksek Mahkeme’ye taşındığını hatırlattı.

Gazete Rum Yüksek Mahkemesi yargıcı K. Kliridis’in “Ticaret Bakanı’nın (Fotis Fotiu) itirazları incelemede yetkili makam olarak tarafsız davranmadığı saptanmamıştır. Önemli olan, itirazların incelenmek üzere kabul edilmiş olması, esasları açısından incelenmiş ve gerekçeli olarak reddedilmeleridir” dediğini yazdı.