Rum yönetimi AB tarafından cezalandırılabilir

Güney Kıbrıs’ın, ülkeye kaçak yollardan giren üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili AB talimatı uyarınca mevzuat düzenlemesini zamanında yapmadığı için AB tarafından cezalandırılabileceği bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın, ülkeye kaçak yollardan giren üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili AB talimatı uyarınca mevzuat düzenlemesini zamanında yapmadığı için AB tarafından cezalandırılabileceği bildirildi.

Fileleftheros “Avrupa Bizi Ceza Vermekle Tehdit Ediyor” başlıklı haberinde Rum Başsavcı’nın meclis başkanlığına gönderdiği “acil-elden” mahreşli mektubunda ilgili yasal düzenlemenin 30 Kasım 2011’e kadar uygulamaya konulması gerektiğine vurgu yapıldığını yazdı.

Habere göre Başsavcılığın mektubunda; bahse konu tarihe kadar ilgili yasal düzenlemenin mecliste onaylanması ve resmi gazetede yayınlanmış olması gerektiğine dikkat çekildi ve “aksi halde Avrupa Mahkemesi’ne çekileceğiz ve muhtemelen fahiş cezalar ödeyeceğiz” uyarısında bulundu.