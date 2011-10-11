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Rum ulaştırma bakanı, Doğu Akdeniz’de “taciz” iddialarını yorumladı

Doğu Akdeniz’deki Türk uçak ve gemilerinin şu ana kadar hava ve denizde taciz vukuatı kaydedilmediğini....

Rum ulaştırma bakanı, Doğu Akdeniz’de “taciz” iddialarını yorumladı

Doğu Akdeniz’deki Türk uçak ve gemilerinin şu ana kadar hava ve denizde taciz vukuatı kaydedilmediğini....

11 Ekim 2011 Salı 10:46
Rum ulaştırma bakanı, Doğu Akdeniz’de “taciz” iddialarını yorumladı
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Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Efthivios Florencos, Doğu Akdeniz’deki Türk uçak ve gemilerinin şu ana kadar hava ve denizde taciz vukuatı kaydedilmediğini, İsrail ticari gemilerini taciz ettikleri veya Rus filosunun bölgeye gelişini engelledikleri bilgisi de bulunmadığını söyledi.

3“ŞU ANA KADAR HAVA VE DENİZDE HERHANGİ BİR VUKUAT KAYDEDİLMEDİ. TÜRKLERİN İSRAİL TİCARİ GEMİLERİNİ TACİZ ETTİKLERİ VEYA RUS FİLOSUNUN BÖLGEYE GELİŞİNİ ENGELLEDİĞİ BİLGİSİ DE YOK”

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Efthivios Florencos, Doğu Akdeniz’deki Türk uçak ve gemilerinin şu ana kadar hava ve denizde taciz vukuatı kaydedilmediğini, İsrail ticari gemilerini taciz ettikleri veya Rus filosunun bölgeye gelişini engelledikleri bilgisi de bulunmadığını söyledi.

Florencos, bugün Limasol’da; Rum basınında yer alan “Türklerin Rum hava sahasını ihlal ettikleri, İsrail ticari gemilerini taciz ettikleri ve Rus filosunun bölgeye gelişini engelledikleri” yönündeki haberleri değerlendirdi. Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahasının Türkler tarafından ihlalinin artık gündelik bir vaka halini aldığını” savunan Florencos şunları söyledi: “Şu ana kadar denizde ve havada herhangi bir taciz vakası kaydedilmedi, İsrail gemilerinin taciz edildiği veya Rus filosunun bölgeye gelişinin engellendiği yolunda bilgi yok. Helikopterin platforma gidiş - dönüşünde herhangi bir vukuat veya taciz olmamıştır”.

Türkiye’nin bölgede tatbikat yapacağında, “Rum yönetiminden ilgili bilgilendirmeyi yapmasını istemesi gerektiğini” de savunan Florencos, “Bunu yapmıyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti karasularının dışındaki bölgeleri bağlıyorlar ve bu şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahasını ihlal ediyorlar” iddiasında bulundu

Son Güncelleme: 11.10.2011 10:46
Anahtar Kelimeler:
RumDoğuAkdenizTaciz
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