Rum tarafı dönüşümlü başkanlığı geri çekti..

RUM TARAFI DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIĞI GERİ ÇEKTİ..DİKO’YU MEMNUN EDECEK ÖNERİ

Kıbrıs Rum tarafının, doğrudan müzakerelerdeki “dönüşümlü başkanlık” önerisinin, buzdolabına kaldırıldığı belirtildi.

HRİSTOFYAS’TAN SADECE RUM BAŞKAN ÖNERİSİ

Kıbrıs Rum tarafının, doğrudan müzakerelerdeki “dönüşümlü başkanlık” önerisinin, buzdolabına kaldırıldığı belirtildi. Politis gazetesi “Eroğlu’nun Çapraz Oylamayı Kabul Etmeyi Ret Etmesinin Ardından Dönüşümlü Başkanlığı Buzdolabına Koydular-Başkan Hristofyas Ulusal Konsey Önünde Geri Çekilmesinden Bahsetti” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs iç cephesinde büyük tartışmalara yol açan hatta KS EDEK ve DİKO partilerinin hükümetten çekilmesine neden olan “dönüşümlü başkanlık” önerisinin, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun çapraz oylamayı ret etmesinin ardından buzdolabına kaldırıldığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, bu gelişme hakkında geçtiğimiz Cuma günü yapılan Ulusal Konsey’e bilgi verdiğini ancak bunun kamu oyunun bilgisine sunulmasını kabul etmediğini yazan gazete, Hristofyas’ın ayrıca Kıbrıs Türk tarafının çapraz oyu kabul etmesi durumunda ise dönüşümlü başkanlık önerisinin geçerli olacağına da izahat getirdiğini belirtti. Rum tarafının dönüşümlü başkanlığı terk etmesine, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun, Talat dönemindeki, çapraz oya ilişkin görüş birliğinin ikinci bacağında geri adım atmasının neden olduğunu savunan gazete bu geri çekmenin, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın kendisi tarafından, son iki yoğunlaştırılmış müzakerede dile getirildiğini belirtti.

Gazete Hristofyas’ın ayrıca (müzakerelerde), Kıbrıs Türk liderinin,(bunun ayrı ayrı referanduma sunulmasıyla da çözümden sonra onaylanması için Meclis’e ve Senato’ya sunulmasını önerdi) çapraz oya ilişkin geri adım attığı bir anda, kendisinin de; Kıbrıs Rum tarafının dönüşümlü başkanlığa ilişkin rızasını geri aldığını ve (dönüşümlü başkanlık konusunda altı yıldan sonra Meclis ve Senatonun karar vermesi hedefiyle) Kıbrıs Rum Başkan ile Kıbrıslı Türk Başkan Yardımcısına ilişkin görüşe döndüğünü açıkladığını yazdı. Gazete edindiği bilgilere dayanarak Hristofyas’ın geçtiğimiz Cuma günü yapılan Ulusal Konsey’de, “Dostum Mario’yu (DİKO Başkanı Marios Karoyan) memnun edecek bir şey söyleyeyim---dönüşümlü başkanlığa ilişkin öneriyi geri çekiyoruz” ifadesini kullandığını belirtti.

Aynı bilgilere dayanarak gazete, bunun üzerine DİKO Başkanı Marios Karoyan’ın bu gelişmenin kamuoyuna açıklanması gerektiğini dile getirdiğini ancak Hristofyas’ın; özellikle üçlü böyle bir hareketin yanlış olacağını savunduğunu yazdı. Habere göre Hristofyas konuya ilişkin bir soruyu yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun üçlü görüşme sırasında çapraz oya ilişkin görüş birliğiyle gelmesi durumunda o zaman kendisinin dönüşümlü başkanlığı yeniden geri getireceğini söyledi.

“BM GÖRÜŞ BİRLİKLERİ VE KÖPRÜ KURAN ÖNERİLERDE HAZIRLIK YAPIYOR” Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlık ve “Kolay” Boyutları Ayırıyorlar” başlıklı haberinde, BM’nin; geçtiğimiz Temmuz ayından, New York’taki üçlü görüşme öncesine kadar yapılan 19 görüşmenin tüm verilerini değerlendirmekte olduğunu yazdı. Gazete ayrıca BM’nin dikkatini ilk olarak kaydedilmiş görüş birliklerine yönelttiğini, görüş birliklerinin kaydedilmesi ve bunları onaylamaları için liderlerin önüne koymayı ileriye götüreceğini de belirtti.

Habere göre BM ayrıca, Long Island’taki iki günlük görüşme sırasında, al-ver yöntemiyle görüş birliklerinin; anlaşmaya varılmış olduğunun addedilmesi ve kesinleştirmesi için girişimde bulunacak. BM, BM teknokratları tarafından, özellikle “Yönetim” ve “Mülkiyet” konularında hazırlanan köprü kurucu önerileri de seferber edecek. Gazete, BM’nin; Long Islan’ta izlenilecek taktiği belirlemek amacıyla BM Genel Sekreteri Başkanlığı’nda bir toplantı yapacağını, bu toplantıda yoğunlaştırılmış müzakerelere ilişkin değerlendirme raporunun (Downer tarafından) sunulacağını da yazdı.