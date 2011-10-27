Rum milletvekillerinden KKTC taşınmaz mal komisyonu’na başvuru yapmayın çağrısı...

Girne kökenli üç Rum milletvekilinin, Kıbrıslı Rumların KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’na yaptıkları başvuruların sürekli artması “tehlikesi” karşısında, Rum göçmenlere Komisyon’a başvurmamaları çağrısında bulundukları haber verildi.

Girne kökenli üç Rum milletvekilinin, Kıbrıslı Rumların KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’na yaptıkları başvuruların sürekli artması “tehlikesi” karşısında, Rum göçmenlere Komisyon’a başvurmamaları çağrısında bulundukları haber verildi. Fileleftheros gazetesi “Komisyon’a Başvuru Yapmayın... Üç Girne Milletvekili; Göçmenleri Başvurmaları Durdurmaya Çağırıyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Rum Ana Muhalefet Partisi DİSİ’nin milletvekillerinden Marios Mavridis, AKEL milletvekillerinden Pambos Papageorgiyu ve DİKO milletvekillerinden Sofoklis Fittis’in, bugüne kadar göçmenlere yönelik olarak müphem ve genel anlamda çağrıda bulunma taktiğini izlemiş olan Rum siyasi partilerin ve hükümetin mantığını takip etmekten kaçınarak; Rum göçmenlere doğrudan KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruda bulunmamaları çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Girne kökenli üç milletvekilinin, göçmenleri neden Komisyon’a başvurmamaya çağırdıklarının sebeplerini de açıkladıklarını yazan gazete, sebeplerden birincisinin “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Türk ordusu tarafından işgal edilmiş olan bölgesindeki Türk mülkiyeti oranını artırmak için, AİHM’in Komisyon’un kurulması kararından istifade etmeye çabaladığı” iddiası olduğunu aktardı. Gazete şunları yazdı: “İkinci olarak ise, Komisyon kendisini, AİHM’in kendisine verdiği görev ve yetkilerle sınırlı tutmuyor. Mülkün kullanım kaybının sonucu olarak, her türlü tazminatı reddediyor ve herhangi bir meblağ ödenmesi için göçmenin mülkünü Türk Cumhuriyetine devretmesi şartını ortaya koyuyor.

Bu şekilde, Türkiye zaman içerisinde, Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgesindeki toprak çoğunluğunu sağlamış olacak. Üçüncü olarak ise, kendilerine parasal tazminat sunularak; bazı göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları herhangi zorluklardan istifade edilmektedir. Ki bu parasal tazminat, şu veya bu şekilde; mülkün değerini değil, sadece çok küçük bir miktarını yansıtmaktadır. Dördüncü olarak da, göçmenler eğer Komisyon’a başvurmazlarsa, mülkiyet haklarını kaybetmiyorlar. Ancak, mevcut koşullar altında kaybetmekte oldukları şey; mülklerinin kullanım kaybına ilişkin olarak; AİHM’ye başvuruda bulunma imkânlarıdır.”

Haberde, Rum milletvekillerinin, devleti, AİHM kararının bir diğer deyişle Taşınmaz Mal Komisyonu’na önceden başvuruda bulunulması gereğinin değiştirilmesinin nasıl mümkün olabileceği yöntemlerini gözden geçirmeye çağırdıkları da ifade edildi. Gazete, “Hiçbir Şey Onları Durdurmuyor” ara başlıklı haberinde ise, Ekim ayının başından düne kadar Taşınmaz Mal Komisyonuna 216 yeni başvuruda bulunulduğunu kaydetti. Dün Komisyon’a 16 başvuruda bulunulduğunu yazan gazete, 2011 yılının başından bu yana Kıbrıslı Rum göçmenler tarafından Komisyon’a toplam 1336 başvuruda bulunulduğunu haber verdi.

Gazete, bu rakamların; hiçbir şeyin Kıbrıslı Rumları Komisyon’a gitmeye ve tazminat talebiyle Komisyon’a başvuruda bulunma konusunda durdurmadığını gösterdiği yorumunda bulundu. Gazete, Komisyon’un Rumların başvurularıyla ilgili verdiği son kararların üzerinden bir aydan fazla zaman geçtiğini ve o zamandan bu yana başka karar alınmadığını da ekledi. Haravgi gazetesinin “Komisyona Başvuruda Bulunmayınız...

Girne Milletvekilleri Tehlikeler Konusunda Uyarıda Bulunuyor” başlıklarıyla yayımladığı habere göre ise, Girne kökenli üç Rum milletvekilinin dün yaptıkları açıklamada, “Türkiye’nin KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla, Rumların Kuzey’de bulunan mülklerinin yüzde 4-5’ini garantilemeye çalıştığını ve toprak konusunda oldubittiler meydana getirmeye çalıştığı” iddiasında bulundular ve Rum göçmenleri Komisyon’a başvuruda bulunmamaya çağırdılar. Simerini ise “Mülklerin Haraç Mezat Satılmasına Fren... Türkler Toprak Konusunu Sinsi Yöntemlerle Çözmeye Çalışıyorlar” başlıklı haberinde, Girne kökenli Rum milletvekillerinin, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının haraç mezat satılmasını önlemek için çabalarda bulunmakta olduklarını ve Rum göçmenleri Komisyon’a başvuruda bulunmamaya çağırdıklarını yazdı.

Gazeteye göre, DİKO milletvekillerinden Sofoklis Fittis, Türkiye’nin amacının “kendi menfaatleri temelinde, Kıbrıs sorununun çözümü için Rum kesimine baskı yapılması” aynı zamanda “mülkiyet konusunun çözümlenmesi için, Türkiye tarafından toprak elde edilmesi” olduğunu ileri sürdü. Bu arada gazete, DİSİ milletvekillerinden Marios Mavridis’in, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuruda bulunulması konusundaki isteğin azaltılması amacıyla; hükümet tarafından Kuzey’deki Rum malları için kira ödenmesi, aynı zamanda “Yüklerin Eşit Dağılımı Kurumunun” güçlendirilmesi önerisinde bulunduğunu belirtti.

Politis ise ilgili haberinde, Rumların Komisyona iki yıl daha başvurmasını öngören tasarıya Bakanlar Kurulundan onay çıkmasıyla ilgili Kıbrıs Türk basını kaynaklı habere ve devamında da Girne kökenli üç Rum milletvekilinin Rumları Komisyon’a başvuruda bulunmama çağrılarına yer verdi. Haberde, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu karşısında bulunan 2 bin 176 başvurudan neredeyse yarısının; Girne bölgesindeki taşınmazlarla alakalı olduğu da öne sürüldü.