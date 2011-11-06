Rum Meclisinden Hristofyas’a gönüllü istifa çağrısı...

RMMO’nun “Mari”deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde tutulan 98 adet mühimmat konteynırında 11 Temmuz’da meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili atanan, Polis Poliviu başkanlığındaki tek kişilik araştırma komitesi raporunun Rum meclisinde görüşülmesi tamamlandı. Siyasi partilerin ezici çoğunluğu, Poliviu raporunda çok ciddi sorumluluk taşıdığına işaret edilen Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın gönüllü istifasını istedi.

RMMO’nun “Mari”deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde tutulan 98 adet mühimmat konteynırında 11 Temmuz’da meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili atanan, Polis Poliviu başkanlığındaki tek kişilik araştırma komitesi raporunun Rum meclisinde görüşülmesi tamamlandı. Siyasi partilerin ezici çoğunluğu, Poliviu raporunda çok ciddi sorumluluk taşıdığına işaret edilen Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın gönüllü istifasını istedi. Fileleftheros; “Hristofyas’ın Gönüllü İstifasını Talep Ettiler.

AKEL Dışındaki Bütün Siyasi Partiler Başkan’ı, Sorumluluklarını Üstlenip Gitmeye Çağırdı” başlığıyla yansıttığı haberinde, muhalefet partilerinin başkan ve temsilcilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas’ın 11 Temmuz trajedisine ilişkin sorumluluklarına işaret ettiğini, AKEL’in ise Hristofyas’ın suçlu gösterilemeyeceği gerekçelerini ortaya koyduğunu yazdı. Habere göre, raporun görüşülmesi sonucunda hazırlanan raporda; “Meclis, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’nı gönüllü istifa ederek; ülkenin ve halkın sorunlarını aşabilmesi için gereken koşulların yaratılmasına katkı koymaya çağırıyor. Başkan Hristofyas’ın kusuru yüzünden meydana gelen kritik ve patlayıcı durum Başkan’ın, üzerine düşen sorumluluklarını üstlenmesini dikte eder” denildi.

DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis, partisinin Hristofyas’a istifa veya sandığa gitme çağrısını; “sorumluluk çağrısı” olarak niteledi. Anastasiadis, Rum meclisinde yaptığı konuşmada, “Partim Başkan Hristofyas’ın, hatalarının ciddiyetini anlayarak sorumluluklarını üstlenmesini umardı. Sayın Hristofyas, bunu yapmamayı tercih ederek, temsil etmekte olduğu kurumu zedeledi. Bu davranışıyla sosyal uyumu zedeleyerek ikilik yarattı” dedi. Rum Yönetimi Başkanı’nı; gerçek bir lider gibi davranmamak, yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmemek ve araştırma raporunun açıklanmasından sonra doğrudan halka hitap etmemekle suçlayan Anastasiadis konuşmasında sıklıkla, kabahati başkalarına yüklemekle suçladığı Hristofyas hakkında şunları da söyledi: “Ya verdiği sözü tutmalı, ya halktan aldığı yetkinin yinelenmesini istemeli ve ya en azından yaptığı bütün yanlışlar için özür dileyip siyasi güçlere sorunların top yükün göğüslenmesi çağrısında bulunmalıydı.” DİKO, Başkanı Marios Karoyan aracılığıyla Hristofyas’tan “gönüllü istifa etmesini” talep ederek bunu “kurumları ve devletin yasal düzenini koruyacak en büyük siyasi davranış” diye niteledi.

Bunun, siyasi bir sorundan en acısız şekilde çıkmanın tek yolu olduğunu söyleyen Karoyan, Hristofyas’ı tamamen kendisine ait olan çok ağır sorumlulukları üstlenmekten kaçmakla suçladı, şunları söyledi: “Bugünkü başkan itibarını ve geçerliliğini, halkın çoğunluğunun güvenini kaybetmiştir.” EDEK Milletvekili Yorgos Varnavas, demokrasilerde istifanın sorumsuzluk değil bilakis sorumluluk ve siyasi ahlak davranışı olduğunu söyledi. Hristofyas’ın ve AKEL’in, Poliviu’nun raporuna itirazlarına işaret ederek, Rum halkının 30 Ekim itibarıyla bir “gariplikler tiyatrosu seyretmekte olduğunu” da söyleyen Varnavas, polis raporunun beklenmesi talebini de eleştirdi ve “Başkan Hristofyas’ın dokunulmazlığının arkasına gizlendiği ve bu şekilde polis araştırmasının dışında kaldığı çok iyi biliniyor” dedi.

EURO.KO Başkanı Dimitris Şilluris, “Başkan Hristofyas, ölümcül patlamanın olduğu gün istifa etme cesareti yoksaydı bile, Poliviu’nun raporundan sonra bir gün dahi başkanlıkta kalma siyasi veya ahlaki hakkı yoktu. Gösterdiği sorumluluk fobisi ve ülkeyi yeterince yönetememe itirafı Hristofyas’ın derhal halka söz hakkını vermesini dikte eder” ifadesini kullandı. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi, durumun demokratik şekilde normalleşmesi prosedürünün, Hristofyas’ın siyasi hassasiyet gerekçesiyle gönüllü istifası ile başladığı görüşünü ortaya koydu. Yorgos Perdikis, “Bugünden başlayıp 2013’e kadar sürekli ve uzun bir başkanlık seçimi dönemine girmekten kaçmamızın tek yolu, halkın iradesine başvurmaktır” dedi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı’nın, olanlarla ilgili kişisel sorumluluğu olduğu iddiasını reddetti.

Partisinin, Hukuk Dairesi’nin, incelemesini mümkün olduğunca çabuk tamamlamasını ve meselenin, dairenin kararı temelinde yargıya intikal etmesini talep ettiğini söyleyen Kiprianu, patlamayı gündeme getirenin, alınan siyasi kararlar değil alınan güvenlik önlemleri, mühimmatın saklanması için seçilen yer ve saklanma şartları olduğunu söyledi. Andros Kiprianu, patlamayı araştırmak üzere Rum bakanlar kurulu tarafından atanan Polis Poliviu’yu da “üstünkörü, keyfi ve çelişkili olmakla” suçladı.

Diğer bütün siyasi partilerin Hristofyas’ın istifa talebini de yorumlayan Kiprianu, Rum yönetiminin araştırmalar, enerji rezervleri ve bir miktar ülkeyle yaptığı anlaşmalar ve çok sayıda kredi kaynağı elde edilmesi gibi icraatlara işaret ederek, “Bütün bunları ideolojik saplantıları olan ve yönetemeyen bir başkan yapamazdı” dedi. AKEL Milletvekili Aristos Damianu da, AKEL tarafından hazırlanan ve Poliviu’nun raporunu reddeden karşı raporu okudu. Poliviu raporunun ele alındığı dünkü meclis toplantısına 11 Temmuz kurbanlarının yakınları ve “öfkeliler” de gitti, ancak meclis salonuna yalnız kurban yakınları alındı. “Öfkeliler”, meclis yolunda toplanarak Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas aleyhine pankartlar açtı. Politis haberi; “Durduramayınca Hristofyas’a Kapıyı Gösterdiler... Meclis, Aldığı Kararla (Hristofyas’ın) İstifasını Talep Etti... Herkes Hristofyas’a, AKEL Poliviu’ya Karşı” başlığıyla aktardı.

HRİSTOFYAS’A KARŞI EYLEM “TEHDİDİ” Öte yandan Haravgi; “Devlet Başkanı İçin Küçültücü İfadeler Kullandılar... Şilluris’ten de, İktidardan Gitmemesi Halinde ‘Eylem’ Tehdidi” başlıklı haberinde, Poliviu’nun raporunun görüşülmesi sırasında siyasi parti başkanlarının yaptığı konuşmalara özetle yer verdi. Gazete, Şilluris’in dünkü konuşmasında, istifa etmemesi halinde Hristofyas’a karşı eylemlerde bulunmakla tehdit ettiğini yazdı ve söylediklerini şu şekilde aktardı: “Hristofyas hükümetinin, gerçeğin ortaya çıkmasını istemediği, bir halkla ilişkiler politikası uyguladığı haklı şüpheleri vardır. Ödenekli sanatçılarla karşı eylemler düzenlemekten de çekinmediler. Başkan iktidardan ayrılmazsa, ülkeye daha fazla zarar vermesini engellemek için yasalara lehte ve aleyhte oy vererek Başkan’ı kısıtlayacak eylem ve fiillerde bulunmaktan başka seçenek yoktur”.