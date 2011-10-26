Rum meclisinden heyet Akdeniz parlamenterler asamblesi toplantılarına katılıyor

Rum Meclisinden bir heyetin, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi toplantılarına katılmak üzere bugün İtalya’nın Palermo şehrine gideceği bildirildi.

Rum Meclisinden bir heyetin, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi toplantılarına katılmak üzere bugün İtalya’nın Palermo şehrine gideceği bildirildi. Haravgi gazetesi, milletvekilleri Aristos Damianu, Angelos Votsis ve Rula Mavronikola’dan oluşan Rum heyetin 6’ıncı Daimi Komiteler ve Genel Kurul toplantısına katılacağını kaydetti.

Habere göre toplantılarda Ortadoğu’daki durum, mülteci sorunu, organize suç ve terör, nükleer enerji, dış ticaret gibi konular ele alınacak.