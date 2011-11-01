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Rum göçmenlere tapu

İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis, Rum hükümetinin, “evleri Kıbrıs Türk toprağı üzerine inşa edilmiş Rum...

Rum göçmenlere tapu

İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis, Rum hükümetinin, “evleri Kıbrıs Türk toprağı üzerine inşa edilmiş Rum...

01 Kasım 2011 Salı 15:22
Rum göçmenlere tapu
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İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis, Rum hükümetinin, “evleri Kıbrıs Türk toprağı üzerine inşa edilmiş Rum göçmenlere tapu verilmesi için her türlü yasal çabayı göstereceğine” dair taahhüdünü yineledi.

İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis, Rum hükümetinin, “evleri Kıbrıs Türk toprağı üzerine inşa edilmiş Rum göçmenlere tapu verilmesi için her türlü yasal çabayı göstereceğine” dair taahhüdünü yineledi. Haravgi’nin haberine göre, “bahse konu toprakları, sahipleriyle dostane anlaşmalara vararak geri almak için uzun bir süredir işlemlere başladıklarını” dile getiren Silikiotis, izlenen prosedürün basit olmadığını, hareket edebilecekleri somut kriterler ve yasal çerçeveler bulunduğunu kaydetti.

Bugüne kadar üzerine 400’den fazla konut inşa ettikleri bir araziyi geri almayı başardıklarını dile getiren Silikiotis, şimdiye kadar hak sahiplerine bu şekilde 150 tapu verdiklerini, dün de Yukarı Polemidya (Binatlı) sakini 50 aileye tapularının teslim edildiğini kaydetti. Gelecek aylarda 200 tapu daha vereceklerini dile getiren Silikiotis, bugüne kadar 830 hak sahibine kira sözleşmesi verdiklerini ekledi.

Son Güncelleme: 01.11.2011 15:22
Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısTapuGöçmenNeoklis
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