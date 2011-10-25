Rum enerji dairesi müdürü Kasinis ve dört çalışanın yetkileri iptal edildi

Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu’nun, hidrokarbon yataklarının araştırılması, faydalanılması ve aranması konusunda uğraşan Enerji Dairesi Başkanı Solon Kasinis ve diğer dört çalışanın yetkilerini kaldırdığı belirtildi.

Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu’nun, hidrokarbon yataklarının araştırılması, faydalanılması ve aranması konusunda uğraşan Enerji Dairesi Başkanı Solon Kasinis ve diğer dört çalışanın yetkilerini kaldırdığı belirtildi. Alithia ve diğer gazeteler, Kasinis ve dört arkadaşının, geçtiğimiz Cuma günü(21 Ekim), Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB), hidrokarbon konularını idare etmedeki yetkilerinin kaldırıldığını belirten bir tebliğ aldıklarını, bunun da; siyasi boyuta sahip ve gizli olan teknik yönetimden mahrum edildikleri anlamına geldiğini yazdı. Gazete yetkinin alınması konusunun Cuma günü resmi gazetede de yer aldığını yazdı.

Kasinis ve diğer çalışanların, bağlı bulundukları Bakanlığın herhangi bir uyarıda bulunmaksızın böylesi bir ani kararından dolayı öfkeli olduklarını yazan gazete Kasinis ve diğerlerinin, Cuma günü Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu’dan şahsi tebliğ aldıklarına da dikkati çekti. Bu haberin ilk önce “Stock-Watch” isimli internet sitesinde yer aldığını yazan gazete bunun Kasinis ve Praksula Antoniadu tarafından da teyit edildiğini belirtti.

“GAZPROM UĞRUNA” Kasinis ile Hükümet arasında, Kasinis’in medyaya açıklamalarda bulunmasına bağlı olarak bir anlaşmazlığın bulunduğunu, Kasinis, gerek eski Ticaret Bakanı Pashalidis gerekse şimdiki Bakan Antoniadu’dan, Bakan gibi davranmaktan ve medyaya açıklamalarda bulunmaktan vazgeçmesi yönünde mektup aldığını yazan gazete, bardağı taşıran son damlanın ise Hükümet’in; Rus Gazprom şirketi ile olan istişareleri ileriye götürmesinde, Kasinis’in izlediği olumsuz tavrın olduğunu belirtti.

Habere göre bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, Kasinis’in bu konudaki görüşmeleri geciktirmek amacıyla çeşitli bahaneler ve engeller ortaya koyduğunu, bunun da; Rus kredisiyle direkt ilişkisi bulunması nedeniyle konunun en kısa zamanda ilerlemesini isteyen Hristofyas ve Hükümet’i “yakan” bir konu olduğunu söyledi. KASİNİS Kasinis gazeteye yaptığı açıklamada, Rum Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü’nden, tam olarak ne olduğu ve eğer kaldıysa, hangi yetkilerin sahip olduğu konusunda kendisine bilgi vermesini istediğini söyledi. Hiç kimsenin kendilerine henüz bilgi vermediğini belirten Kasinis, kendilerine; belge gönderilmesine (örneğin Noble bilgilendirmeleri) devam edildiğini ancak “usule aykırı” davrandıklarının görülmekte olduğunu ifade etti. Kasinis “ne bize bilgi verdiler, ne de uyardılar, Cuma günü saat 14.30’da bize ültimatom gönderdiler” şeklinde de konuştu.

ANTONİADU Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu yaptığı açıklamada resmi gazetede yer alan tebliğin, hidrokarbonla ilgili 2007 yasası temelinde Bakanlık adına faaliyet gösteren belli sayıdaki memurun yetkilerinin kaldırılmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Simerini gazetesine açıklamalarda bulunan Antoniadu, faaliyetlerine ilişkin şahsi sorumluluğunu üstlenmekte olduğunu, başkalarının; kendisi adına, faaliyet göstermesinin mümkün olmadığını belirtti ve Bakan’ın kendisine ait sorumlulukları üstlendiğini, memurların ise; hizmet planlarında tasvir edilen sorumluluğa sahip olmayı sürdüreceklerini söyledi. Antoniadu, ayrıca başkalarının değil Bakan’ın kendisinin, kendi yetkilerini ve sorumluluklarına sahip olması gerektiğini belirtti. Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberi “Kasinis’i İptal Ettiler- Doğalgaz Konusunda Praksula Emirliği- Kasinis ve Grubunu Kovdu Her Şeyi Kendisi Üstlendi” başlığıyla verdi.

“GAZPROM’UN İLGİSİ” Politis gazetesi, Rus petrol şirketi “Gazprom’”un, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisinde hidrokarbon yataklarının çıkarılması konusunda araştırma yapmaya ilgi gösterdiğine ilişkin basında çıkan haberlerin Moskova’dan gelen yeni bilgilerle güçlendiğini yazdı. Gazete Rum Radyo ve Televizyon Kurumu (RIK)’nun yayımladığı bilgilere dayanarak, Rusya ve Gazprom Şirketi’nin, Güney Kıbrıs’ın “MEB’”i içerisindeki parsellere ilgi gösterdiğini ayrıca Gazprom Şirketinin, bu parsellerden ikisinde faaliyet göstermeye hazır olduğunu açıkladığını da anımsattı. Simerini gazetesi, Rus medyasında yer alan habere dayanarak Gazprom Şirketi yetkilisinin, “şirketinin, Kıbrıs’ın MEB’i içerisinde araştırma yapmaya hazır olduğunu” söylediğini yazdı.

“TÜRKİYE GEMİ DEĞİŞTİRİYOR” Fileleftheros gazetesi Fransız-American CGG Veritas Şirketi’ne ait Norveç bayraklı “Oceanic Challenger” gemisinin dün itibarıyla Antalya limanında bulunduğunu savundu. Gazete söz konusu geminin, Türkiye adına Antalya körfezinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde, kuzey-batısında, üç aşamalı sismik araştırma yapmasının da beklendiğini yazdı. Gazete bu geminin, aynı bölgede araştırma yapan yine Norveç bayraklı “Bergen Surveyor” gemisinin yerini alacağını da savunurken, “Oceanic Challenger” gemisinin, dokuz ay önce Meis adası bölgesinde yine Türkiye adına araştırma yaptığı da anımsattı.